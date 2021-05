Denuncian de presunto abuso sexual al locutor zuliano Lenín Rojas (+Video)

mayo 5, 2021 - 4:05 pm

Este miércoles, la comunicadora social Lucia Di Vita dio a conocer a través de las redes sociales el presunto abuso del que fue objeto por parte del locutor zuliano Lenín Rojas, cuando en los años 2007-2008 eran compañeros de estudio en una universidad marabina. Es el segundo caso de esta naturaleza que se denuncia esta semana en la entidad.

En su relato, Di Vita refiere que fue difícil y complicado dar a conocer la experiencia que vivió, ya que por años llegó a sentirse culpable por la traumática situación que vivió.

Explica que todo ocurrió cuando al salir de clases, debían realizar unas asignaciones. Debido a que la biblioteca estaba llena, su compañero Lenín Rojas la invitó a su casa, una residencia estudiantil cercana a la universidad, donde podrían tener la reunión de estudio.

Una vez en el lugar, la condujo a la habitación, porque allí estaba la computadora, pero en lugar de eso la forzó, la manoseó, le bajó los pantalones, mientras ella ofrecía resistencia y le manifestaba que no quería tener intimidad y que sus razones para estar a solas con él no eran esas.

Ante su negativa reiterada, Rojas le habría dicho “mientras más me dices que no, más me excito”.

Finalmente la humanidad de Rojas, de 1.80 mts. de estatura, se impuso frente a la fragilidad de la Lucía, de 1.56.

Señala que ella comenzó a ceder por miedo a que le pasara algo más, por lo cual su presunto agresor se descuidó y ella aprovechó para escapar.

“Por desgracia muchas mujeres y niñez hemos sufrido en nuestra vida de abusos sexuales, esta que cuento hoy aquí es mi historia. La historia de algo que me paso cuando era aún bien joven, la historia que me callé por un montón de años, pero que gracias a movimientos como @yotecreovzla, después de meditarlo bastante y muchos dolores de barriga en todo este tiempo he decidido contarles lo que me pasó y a través de ello aportar un granito de coraje y valentía para que todas las mujeres unidas podamos gritar #niunamas”, señala la joven en un post en Instagram.

“Hoy plantó cara a Lenín Rojas, si, tú Lenin, que abusaste de mí cuando era aún muy jovencita, yo tenía menos edad que tú y era más pequeña físicamente que tú y usaste todo a tu favor; cuando te dije que NO, tú lo ignoraste e hiciste lo que quisiste”, expresó Lucía Di Vita, en el texto que acompaña al video publicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucia Di Vita (@luciadivita)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día