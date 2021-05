Concluye primer viaje comercial tripulado de la NASA tras retorno de cápsula

mayo 2, 2021 - 11:33 am

La Crew-1, la primera misión comercial tripulada desarrollada por la NASA en conjunto con SpaceX, concluyó este domingo su estancia en la Estación Espacial Internacional (EEI) tras el retorno a la Tierra de la cápsula Dragon con los cuatro astronautas de la misión a bordo.

A las 2.56 de la madrugada de hoy (6.56 GMT), la cápsula Resilience alcanzó sin contratiempos las aguas del Golfo de México, cerca de Panama City, en el noroeste de Florida (EEUU), y de esta forma concluyó su misión de seis meses en la EEI.

Fue además, el primer regreso hecho en la oscuridad de la madrugada desde 1968, cuando hizo lo propio la misión Apolo 8, la primera que envió astronautas alrededor de la luna.

«Bienvenidos a casa Victor, Michael, Shannon y Soichi», señaló el exsenador Bill Nelson, quien el jueves fue confirmado por el Senado como el nuevo administrador de la agencia aeroespacial estadounidense.

«El transporte seguro y confiable a la Estación Espacial Internacional es exactamente la visión que tuvo la NASA cuando la agencia se embarcó en el programa de tripulación comercial», añadió Nelson.

Let’s give NASA's @SpaceX Crew-1 astronauts a hand!

👏 Welcome home.

In the most fitting fashion, their mission, which certified the return of astronaut launches from the U.S., ended with an equally historic nighttime splashdown at 2:56am ET (06:56 UT): https://t.co/xQUMykAB30 pic.twitter.com/pt3lSHkmlH

— NASA (@NASA) May 2, 2021