Carlos Vives rompe el silencio ante paro y protestas en Colombia

mayo 5, 2021 - 11:05 am

Después de una semana que se cumple de manifestaciones en el país y de la crítica situación que se ha intensificado en los últimos días, ya son varios los artistas que se han pronunciado con respecto a los últimos hechos. Dice una nota de La FM.

Carlos Vives, que había estado distante durante los primeros días del Paro Nacional, decidió romper su silencio y en las últimas horas utilizó sus redes sociales para publicar algunos mensajes de conciliación e invitó a las manifestaciones pacíficas.

«Es hora de echar mano de esa capacidad que en tiempos difíciles acompañar a los líderes y a los gobernantes», fue la frase con la que inició el cantante en su llamado.

Asimismo, citando al novel de literatura, el cantante invitó a la reflexión. “Todos tenemos mucho de sensatez que aportar en estos momentos difíciles. Sé que, como dijo Gabriel García Márquez, somos capaces de los actos más sublimes y de los actos más atroces”, fue parte del mensaje que publicó el artista en su cuenta de Instagram.

Además, el artista quitó su foto de perfil en sus cuentas de redes sociales y las reemplazó por una imagen en blanco, haciendo alusión a la paz e hizo un llamado urgente al cese de la violencia.

Si bien el artista no tomó ninguna postura, en su cuenta de Twitter el samario también aprovechó para evitar la violencia en redes sociales. “La violencia surge también de nuestra incapacidad de ver al otro como un igual. A muchos de ustedes que me leen y que ejercen sus formas de violencia aquí les hago un llamado igual de importante: NO a la violencia en las redes”, escribió.

Carlos Vives es uno de los artistas más influyentes del país a nivel internacional. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, el artista cuenta con más de siete millones de seguidores. Sus temas musicales han sido de los más representativos del folclor colombiano y ha traspasado todo tipo de fronteras.

LA FM