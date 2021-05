Antiguos taxistas en Maracaibo en la cola y tras el volante

mayo 5, 2021 - 2:46 pm

Muchos de los antiguos choferes de los taxis en Maracaibo hoy trabajan como por puestos, otros se niegan a dejar de ofrecer su servicio y lo hacen de forma privada

Trabajó por más de 20 años en una de las extintas líneas de taxis de Maracaibo. Su nombre es José Bohórquez no conoce otra profesión más que esa. Su carro aún conserva algunas de las comodidades de otrora.

En la adversidad por el combustible no dejó de medirse para llevar el sustento a casa. Aguanta hasta donde puede, hoy su carro hace más colas que “carreritas”, pues al igual que todos, también padece de la falta de gasolina.

“Dependiendo de si es dolarizada o no, aunque igual ya es lo mismo. Cola, cola y más cola. No tienen fin y parece que nunca se va a acabar”. Con esa frase describe el día a día cuando la suerte de un número y la cantidad en el bolsillo le indica si puede o no echar.

Asevera que más es lo que pasa con el carro estacionado en casa que rodando, guarda gasolina para una emergencia en caso de ocurrirle una. Ha vuelto eventualmente a ofrecer servicio, pero solo a personas conocidas y a lugares cercanos.

“Hubo mucha gente de años que eran clientes. Quedaron unos pocos, más que todo señoras mayores cuando van a hacer las compras o ir al médico. No es mucho lo que se puede rodar, porque entonces es mucho lo que hay que cobrar. No se puede rodar mucho. Todo depende de la gasolina”, confiesa.

El tema ya no solo se trata del viejo miedo a una distancia, sino el quedarse en la intemperie sin combustible, con un carro a cuestas y la amenaza de una pandemia.

“Había veces que uno soltaba una carrera por allá donde se devuelve el viento y agarraba ahí mismo otra. Incluso le hacía transporte a uno de URBE y en camino agarraba pasajeros hasta allá, pero eso hace bastante. Hoy, uno lo piensa bien sí hacer una carrera o no”.

El pago que fue limitado por la escasez de efectivo en su momento y las dificultades electrónicas pasó a ser en algunos casos con productos alimenticios, y es que “el salado” de un día a veces puede cubrir una carrera.

Como José hay muchos, unos que no tuvieron la oportunidad de cambiar de carro o solo se aferraron a él. Continúan reinventándose, buscando una posibilidad que les permita fugarse de la larga fila y conseguir un pasajero en las calles de la soledad.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día