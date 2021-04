Zidane y Guardiola se pronunciaron sobre la Superliga europea

abril 20, 2021 - 12:35 pm

Los entrenadores Zinedine Zidane y Pep Guardiola opinaron ante los medios de comunicación acerca de la Superliga europea.

El DT del Real Madrid, Zidane, aseguró que la Superliga europea es una «cuestión del presidente», y que, aunque tiene una opinión sobre el tema, esta «no importa», y afirmó que sus jugadores van a «superar el límite» para tratar de luchar por LaLiga Santander y la Champions League hasta final de temporada, empezando por el partido de este miércoles ante el Cádiz en el Ramón de Carranza.

«Es una cuestión de una persona, el presidente. Estoy aquí para el partido de mañana. No es mi trabajo hablar de eso», declar. «Mi opinión no te la voy a dar. Entiendo que digáis ‘Zidane nunca se moja’, y es la verdad. Lo que me anima es el día a día y el partido de mañana. Puedo opinar, pero no sirve. Yo: Cádiz», añadió.

También aseguró que en el vestidor se habla «nada, cero» del tema. «No hablamos de eso. En la mente de los jugadores está solo el partido de mañana. No soy tonto, vienen muchos partidos detrás, pero tenemos que hacer bien el partido de mañana. El resto no lo podemos controlar», manifestó.

Por su parte, Guardiola, técnico del Manchester City, criticó este martes el proyecto de Superliga europea anunciado por 12 grandes clubes, entre los que se encuentra el suyo, y estimó que una competición en la que la participación está garantizada sin importar el mérito «no es deporte».

«El deporte no es deporte cuando no existe la relación entre esfuerzo y recompensa. No es deporte si el éxito está garantizado o si perder no tiene ninguna importancia», explicó el catalán sobre una competición en la que 15 plazas de las 20 del total estarían reservadas todos los años a los equipos fundadores.

