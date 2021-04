Zidane evita hablar sobre su futuro al frente del Real Madrid

abril 17, 2021 - 12:57 pm

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, evitó este sábado pronunciarse sobre su futuro al frente del Real Madrid, limitándose a afirmar que no mira «más allá del partido de mañana» contra el Getafe en Liga.

«No veo más allá del partido de mañana, nadie sabe lo que va a pasar. Tenemos bastante cosas para pensar en otra cosa», afirmó Zidane en rueda de prensa, felicitando al presidente merengue, Florentino Pérez, por su renovación al frente del club.

«Pienso únicamente en el día a día, en trabajar, nada más. No sé lo que va a pasar. Puedes tener un contrato de cuatro o cinco años y mañana salir, y al revés, se te acaba el contrato y quedarte. Entonces, no significa nada», afirmó Zidane, que tiene contrato por una temporada más.

Preguntado directamente por su continuidad, el técnico galo insistió en que «no sé lo que va a pasar dentro de tres meses, un año. Vamos a jugar un partido mañana, es lo único que me interesa».

Zidane se mostró contento por la marcha del equipo, recordando cómo están luchando por LaLiga y la Champions, tras una temporada difícil.

«No hemos dudado nunca del trabajo que hacemos. Los jugadores están metidos en lo que hacen, creen en lo que hacen y las dificultades nos hacen más fuertes. Estoy orgulloso de esto, del hecho que estén aquí y que quieran más», aseguró Zidane.

«La afición está orgullosa del equipo y yo, como entrenador, muy feliz también (…) Estamos contentos de seguir vivos en las dos competiciones» y estamos concentrados porque mañana tenemos un partido muy importante», dijo Zidane.

Preguntado por los que hablan de la ‘flor’ de Zidane, como un entrenador con suerte, el técnico galo aseguró que «tengo flor, es verdad, de estar en este gran club cada día, entrenar este gran club, sí, tengo suerte».

«Pero, que soy un desastre (de entrenador), no, no creo. No soy el mejor, pero doy todo, sé donde estoy, doy el máximo siempre cada día como mis jugadores, ellos son los más importantes», concluyó.

AFP