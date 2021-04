Zapatillas diseñadas por Kanye West para Nike saldrán a la venta por más de un millón de dólares

abril 13, 2021 - 3:54 pm

El prototipo de las primeras zapatillas de la línea Yeezy, diseñadas por el rapero estadounidense Kanye West para Nike, saldrá a la venta por un precio estimado de más de un millón de dólares en la casa de subastas Sotheby’s, informó Reuters.

West reveló el primer modelo de Nike Air Yeezy 1, desarrollado conjuntamente con el diseñador Mark Smith, durante su actuación en los premios Grammy 2008. Desde entonces, ese calzado deportivo se convirtió en un codiciado artículo de moda.

Más tarde, dicho prototipo fue comprado por un coleccionista de Nueva York (EE.UU.) en una subasta benéfica, quien ahora lo volverá a vender a partir del 19 de abril.

Las zapatillas más caras de la historia

Esos ejemplares fueron «fundamentales para el desarrollo de la franquicia Yeezy, que se convirtió en una de las marcas de zapatillas y estilo de vida más importantes de la historia», señalaron desde Sotheby’s. Según la casa de subastas, estos zapatos deportivos serán los más caros de la historia. El récord actual lo tiene un par de Nike Air Jordan 1, diseñadas y usadas por la leyenda de la NBA Michael Jordan, que en mayo del año pasado se vendió por 560.000 dólares.

West puso fin a su colaboración con Nike en 2013, para después asociar su marca Yeezy con Adidas. De acuerdo con la revista Forbes, en el 2020 la franquicia del rapero generó aproximadamente 1.700 millones de dólares en ventas.

They’re auctioning The Nike Air Yeezy 1 prototypes that Ye wore at the Grammy’s in 2008 for atleast $1 Mil 😭 pic.twitter.com/Wr6kPpS2Yy

— Stenersonོ (@StevTre) April 13, 2021