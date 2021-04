Yulimar Rojas: Me postularon sin mi consentimiento a la Federación Venezolana de Atletismo

abril 28, 2021 - 9:46 am

Yulimar Rojas negó por medio de comunicado por sus redes sociales sobre su supuesta postulación a un cargo de la Federación Venezolana de Atletismo.

La medallista olímpica aseguró que su nombre fue colocado dentro la plancha única de las elecciones de la FVA sin su autorización.

«No entiendo por qué usan mi nombre sin mi consentimiento, directamente o preguntarme si estoy de acuerdo con esta decisión. Tampoco firmé ningún documento aceptando esa responsabilidad», dijo la triple campeona en salto triple, que recibió recientemente la placa de Guinnes World Records.

Yulimar Rojas criticó al presidente de la Federación Venezolana de Atletismo por incluirla en su plancha

«El 26 de abril del mismo año (2021), me comuniqué directamente con el presidente de la FVA, Wilfredys León, para preguntarle sobre esto en específico y no me dio respuesta alguna», señaló el documento de Yulimar Rojas en su Twitter.

«No tengo ningún problema con apoyar al atletismo venezolano, pero no es la manera, ni la forma, es una falta de respeto para todos aquellos que hemos sido involucrados sin ningún consentimiento», expresó

«En estos momentos me encuentro trabajando concentrada para los Juegos Olímpicos de Tokyo. Ha sido un año bastante difícil y todas mis responsabilidades se encuentran dirigidas a mi carrera de atleta activa», concluye comunicado. Sobre la postulación e inclusión a un cargo de la Federación Venezolana de Atletismo a mi persona,

sin mi autorización.@FeveatleOficial @Mppjd_ @MervinMaldonad0 @INDeporteVE pic.twitter.com/uIMNmPRHQU — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) April 27, 2021

