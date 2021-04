Yankees y Dodgers perdieron de manera inesperada en el Opening Day de la MLB

abril 2, 2021 - 10:45 am

Yankees de Nueva York y Dodgers de Los Ángeles cayeron derrotados el jueves 1 de abril en el Opening Day de la MLB 2021

Los Azulejos de Toronto vencieron 3-2 a los mulos en entradas extras en el Opening Day de la MLB este jueves en el Yankee Stadium, que tuvo un aforo limitado al 20% de su capacidad, unos 11.000 espectadores.

El triunfo fue para el relevista canadiense Jordan Romano (1-0) y el revés para el apagafuegos Nick Nelson (0-1) y salvamento para el taponero Julian Merrywather (1).

En el partido se conectaron dos jonrones, ambos de los dominicanos Teoscar Hernández (Azulejos) y Gary Sánchez (Yankees).Luego de un año con los eventos deportivos en estadios vacíos por el coronavirus, el Yankee Stadium vibró de alegría con público en las gradas.

Con guantes de catcher, camisetas de su equipo y mascarillas, los aficionados volvieron al Yankee Stadium por primera vez desde octubre de 2019. «Ha sido un año muy difícil porque los Yankees significan todo para nosotros. Estoy muy emocionado de estar de vuelta», dijo el pequeño David Wickland, de 10 años, que acudió al diamante con su padre William, ambos socios de la franquicia.

Las gradas del Yankee Stadium, con capacidad para 54.000 espectadores, permanecieron vacías durante todos los partidos de la pasada campaña a causa de la pandemia, que ha provocado la muerte de unas 49.000 personas en Nueva York.

Por su parte, Los Angeles Dodgers, flamantes campeones de la Major League Baseball (Ligas Mayores) en 2020 tuvieron un accidentado inicio de campaña al perder 8-5 frente a los Colorado Rockies en la jornada inaugural de la liga de beisbol.

La novena angelina mandó a la lomita al veterano Clayton Kershaw, pero este no pudo contener a la ofensiva de los Rockies, que pronto lo lastimó con cinco carreras gracias a las anotaciones de Chris Owings (2), Garrett Hampson (2) y C.J. Cron.

La victoria fue para el relevista Chi Chi González, quien laboró dos entradas sin daño permitido, con par de ponches y una base por bolas. El derrotado fue Kershaw, que en cinco episodios y dos tercios recibió cinco carreras y apenas dos chocolates recetados.

