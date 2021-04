Westbrook firma su «triple-doble» 25 de la temporada en triunfo de los Wizards

abril 18, 2021 - 8:37 am

El estelar Russell Westbrook logró su «triple-doble» 25 de la temporada y su compañero Bradley Beal marcó 37 puntos para que los Washington Wizards vencieran a los Detroit Pistons 121-100, en la jornada de este sábado 17 de abril de la NBA.

Westbrook totalizó 15 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias en la cuarta victoria consecutiva de Washington (23-33). Isaiah Stewart y Frank Jackson anotaron 19 puntos cada uno para Detroit.

Josh Jackson anotó 17 cuando los Pistons fracasaron en su intento de ganar juegos consecutivos solo por tercera vez esta temporada.

Los Wizards nunca se quedaron atrás y tomaron la delantera al comienzo del segundo cuarto y se encaminaron directo al triunfo.

Russ with his 25th triple-double of the season: 15p-14r-11a 👏#WizPistons | @russwest44 pic.twitter.com/3OGhPX5VzF

— Washington Wizards (@WashWizards) April 18, 2021