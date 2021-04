¿Viajes postpandemia a USA? Reserva boletos para ese merecido paseo

abril 19, 2021 - 6:30 pm

Se ha cumplido un año desde que se inició la contingencia sanitaria mundial en torno al COVID-19. Un año en el hemos tenido que modificar hábitos, tomar distancia y, la más impactante de todas las medidas, tener que quedarnos en casa. No es ajeno a la realidad de muchos pensar en cómo esto ha afectado nuestra capacidad de socializar y más aún de esparcimiento.

Y, aunque todavía cuidando las respectivas normas de salud, ya hoy aerolíneas, tours y web de reserva de entradas online se han reactivado para abordar esa necesidad creciente de un merecido viaje postpandemia. ¿Te animas?

Viajes postpandemia en USA

Desde marzo 2020 hasta la fecha, en Estados Unidos, se han registrado más de 30 millones de casos de coronavirus. Esta cifra tiene tras de sí una serie de restricciones que incluyeron vuelos, paseos y cualquier tipo de actividad que implicara la aglomeración de personas. No obstante, los números de recuperados y la colocación de la vacuna en el presente año han reabierto la posibilidad de realizar viajes postpandemia a USA.

Esto; sin embargo, se ha traducido en nuevas maneras de disfrutar las distintas actividades. Parques, cafés, bares y demás sitios disponen sus espacios con la prevención correspondiente y su capacidad limitada. Tal es el caso de Walt Disney World Resort, donde se advierte sobre las restricciones, pero igualmente invita a una experiencia diferente.

Lugares, actividades y eventos

No solo viajes nos esperan postpandemia, sino una serie de tours, actividades y eventos que podemos reservar con antelación. Algunos de ellos son los vuelos en helicóptero, las excursiones a Washington y a las Cataratas del Niágara desde Nueva York, boletos a monumentos y rascacielos como el Empire State Building, y a museos como el memorial del 11S. Partidos de la NBA y la MLB también paulatinamente retoman su curso para que la fanaticada continúe gozando.

Sin duda, el repertorio es extenso. Por lo que, la sugerencia es, además de organizar todo con tiempo, planificar un atractivo y a la vez seguro itinerario. Indispensable será seguir tomando precauciones para protegerse a sí mismo y a otros.

Descubre Estados Unidos y Europa

Para los viajes postpandemia no podemos no mencionar la gran Europa. Sitios especializados preparan desde ahora tantas alternativas de diversión y descanso que no nos querremos perder. Entre ellas:

Entradas para El Vaticano

Visitas guiadas por El Coliseo

Excursiones a Sintra y Cascais desde Lisboa

Más de 200 tours y actividades por Roma, Londres, Barcelona y París

La oportunidad es ahora cuando, a propósito de las condiciones actuales, los precios se encuentran más bajos, y en los sitios de reserva de boletos se permite a los usuarios pagar en su moneda local. ¿Te anotas para viajar?

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.