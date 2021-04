Venezolanos en República Dominicana inician plan de regularización

abril 6, 2021 - 11:49 am

Los migrantes venezolanos residentes en República Dominicana ya pueden iniciar los trámites para su regularización, así lo informó Enrique García, director del Departamento de Migración del país caribeño, en una entrevista para el medio Diario Libre.

El 5 de abril comenzó el proceso digital para la regularización de migrantes venezolanos quienes podrán optar por un carnet de no residente que les permita trabajar y vivir en el país de manera legal.

En palabras de García son más de 100.000 venezolanos que residen en República Dominicana y, como no tienen un estatus legal, no pueden obtener una cuenta bancaria ni trabajar porque no tienen documentos.

“Entonces, al venezolano se le está haciendo muy difícil. Ellos felices de que nosotros podamos ayudarles a regularizar su estatus legal de migración porque eso les va a permitir a ellos trabajar, que no los extorsionen. A veces les pagan menos en los trabajos porque no tienen documentos”, reveló García.

El carnet que se le otorgará a esta población será el de no residente y tendrá una validez de un año. “El que quiera optar por una residencia formal, ya tendría qué utilizar otro proceso. Pero el proceso que se va a abrir en el plan de normalización es para un carnet de no residente”, explicó el también abogado de 54 años de edad.

García señaló que los migrantes no debieron acudir a República Dominicana sin ese trámite de la residencia. Sin embargo, desde el departamento de migración se están gestionando las medidas necesarias para apoyarlos.

“Por eso les buscamos la salida del carnet de no residente porque la ley no permite darles residencia. Ellos tendrían que volver a su país y, en su país, ante el consulado dominicano, pedir una visa de residencia en sus diferentes categorías. Hay visas de reunificación familiar, hay visas de trabajo, hay visas de inversionistas”, señaló.

En cuanto al costo del carnet de no residente todavía se está trabajando en su estructura. “Todavía no tenemos definitivo ese punto, pero va a ser barato. El presidente de la República no quiere que el costo sea alto como ayuda a una comunidad que queremos ayudarla por la situación que usted misma dijo ahorita en que vinieron al país”, aseveró García.

¿Cómo solicitarlo?

Por causa de la pandemia el departamento de Migración sigue evaluando la mejor manera para no colapsar las instituciones con la presencia de los migrantes interesados en el trámite. Por ello, García explicó que lo primero que se debe hacer es solicitar una extensión de la estadía en el país.

“Ese va a ser el primer paso. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Digital, por medio del internet. Usted no va a tener que venir a la dirección. Usted va a entrar a la página de Migración, va a buscar un formulario que Migración va a subir, va a llenar ese formulario con los requisitos y los documentos que nosotros le vamos a solicitar, como se hace con la residencia normal”, afirmó.

Seguidamente, explicó el funcionario, esos datos pasarán a un departamento de evaluación.

“Aquí evaluamos su expediente y, si usted cumplió con los requisitos, le vamos a dar, entonces, una extensión de permanencia en el país. Pero usted no va a tener que venir a la Dirección para nada. Luego de que usted obtenga esa extensión de vigencia y su estatus esté legalizado, usted irá al Ministerio de Relaciones Exteriores a buscar la visa de no residente. Ahí le van a poner la visa de no residente. Cuando le pongan la visa, usted volverá a Migración, entonces, a solicitar el carnet de no residente. Son tres pasos nada más”, indicó.

A juicio de García el proceso tomará entre 30 o 40 días. “Creemos que en 30 o 45 días podrán tener su carnet, claro, en la manera en que vayan entrando, porque son muchos”, opinó.

Diario Libre/El Nacional