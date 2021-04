Venezolana fue asesinada a puñaladas por su marido en Argentina: su hijo de tres años presenció el crimen

abril 19, 2021 - 3:53 pm

José Antonio Rangel, de 28 años, asesinó a puñaladas a la madre de su hijo, en el barrio de Flores de Buenos Aires en Argentina.

La victima quedó identificada como: Mayerling Mariana Blanco Bravo, de 25 años.

Según reseñó Es Re Viral, el femicidio ocurrió cuando ambos mantenían una discusión frente al niño de 3 años, y Rangel tomó un objeto punzocortante con el que le habría causado varias puñaladas a la mujer venezolana, de 25 años, con quien vivía desde hacía seis años.

Posteriormente, el hombre llamó a su hermana, Sasha Rangel, para que se trasladara al apartamento. Al llegar, José Antonio la recibió en la puerta, le entregó al menor y escapó. “Le dijo que entrara que él no podía hacerlo y cuando ella ingresó a la vivienda, en la planta baja del edificio, vio la escena del crimen”, reseña el medio.

Vecinos llamaron a las autoridades, quienes trasladaron el cadáver a la morgue y se encuentran realizando las averiguaciones pertinentes. Se desconoce si el arma homicida fue dejada en el lugar del hecho o si se la llevó Rangel.

Declaraciones de personas cercanas a la víctima

Personas cercanas a la pareja, contaron a Es Re Viral que ellos ya estaban separados desde hace 6 meses, porque, aparentemente, Mayerling le reclamaba que él consumía sustancia estupefacientes y psicotrópicas.

“Ella contaba muy poco pero sé que discutían mucho, le pegaba, lo hizo en varias oportunidades pero nunca quiso denunciar porque tenía miedo, no se a qué, porque ella era muy cerrada, decía que no le quería hacer daño al hijo y que no le hubiese gustado que creciera sin el papá. Contaba que no se separaban además, por el tema de los gastos”, comentó la fuente a ES RE VIRAL.

Rangel tiene casi tres años en Argentina y poco tiempo después buscó a su hijo y a su pareja, pero en concubinato. En Venezuela, vivían en Valencia, estado Carabobo, de donde es él. Blanco era oriunda del estado Barinas.

“Esa mujer era muy tranquila, alegre, reservada en lo personal, trabajaba como esteticista y era muy sincera, quizá por eso le pasó lo que le pasó, por decirle las cosas a él”, agregó la fuente.

Las autoridades buscan al sujeto acusado del femicidio que huyó luego del asesinato.

