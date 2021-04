Utah Jazz cosecha su 41er triunfo de la temporada en la NBA tras batir al Thunder

abril 14, 2021 - 1:46 pm

Utah Jazz regresa a la senda victoriosa tras derrotar 106-96 a los Oklahoma City Thunder el martes en el Vivint Smart Home Arena.

La escuadra de Salt Lake City sucumbió el lunes 12 contra Washington Wizards (121-125), y vio corta su racha racha histórica de 24 triunfos seguidos en su campo.

La combinación del alero croata Bojan Bogdanovic y el escolta Donovan Mitchell fue la formula ganadora en el ataque del elenco de Quin Snyder.

Bogdanovic, quien consiguió su mejor marca de la temporada con 33 puntos en su partido anterior, dejó su sitio habitual en el perímetro y se aventuró a llevar el balón a la cesta con penetraciones.

Lo logró al anotar los 10 tiros que hizo desde la línea de personal, su mejor marca en lo que va de temporada, además de capturar siete rebotes.

A pesar de sentir dolor, Bogdanovic se sujetó la muñeca derecha tras ser derribado en el tercer periodo, se había sometido con anterioridad a una cirugía en esa misma parte del cuerpo, lo que puso fin a su temporada el año pasado, antes de que la NBA se mudara a la «burbuja», esta vez pudo continuar sin problemas.

Su presencia en el campo fue clave para que Utah superara a su rival por un parcial de 66-38 en el segundo y tercer periodo, dejando el partido sentenciado antes que comenzase el cuarto periodo.

El alero Georges Nang, que salió de titular, respondió con un doble-doble de 18 puntos, 10 rebotes -todos defensivos-, y repartió tres asistencias, que le convirtió en factor sorpresa ganador.

Mientras que el pívot francés Rudy Gobert se mantuvo en su línea de dominar las acciones dentro de la pintura y lo hizo al conseguir otro doble-doble de 13 puntos, 14 rebotes, siete tapones, dio una asistencia y recuperó un balón.

La victoria dejó a los Jazz con marca de 41-14, la mejor de la División Noroeste, de la Conferencia Oeste y de la liga. El escolta-alero canadiense Luguentz Dort sumó 42 puntos, la mejor marca de su carrera, mientras que el pívot Moses Brown lideró el juego interior de los Thunder con un doble-doble de 12 puntos y 15 rebotes, en un gran duelo que mantuvo ante Gobert.

A pesar del buen partido realizado por los Thunder (20-34), el nuevo equipo del alero argentino Gabriel Deck, que firmó contrato por cuatro años y 14,5 millones de dólares, al final no pudieron evitar la séptima derrota consecutiva y la décima en los últimos 11 encuentros disputados.

15 PTS & season-high 14 AST for @MCONLEY10 in the @utahjazz W! #TakeNote pic.twitter.com/bPOBkxnOX5

— NBA (@NBA) April 14, 2021