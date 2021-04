Una mujer descubre en la boda de su hijo que su nuera es su hija desaparecida hace 20 años

abril 14, 2021 - 10:44 pm

Muchas parejas imaginan su boda como uno de los momentos más especiales de sus vidas y un día para recordar para siempre. Un objetivo que cumplió con creces una pareja de Suzhou (China), que gracias a un descubrimiento inesperado de la madre del novio instantes previos a la ceremonia hizo que el enlace nupcial se convirtiera en una telenovela turca.

Todo tuvo lugar el pasado 31 de marzo. Los novios estaban preparados para convertirse oficialmente en marido y mujer cuando la madre del chico se fijó en un detalle que le llamó poderosamente la atención. Su nuera tenía una marca en la mano en la que nunca se había fijado y que era igual que la marca de nacimiento que tenía su hija biológica desaparecida 20 años atrás.

Atormentada por su descubrimiento, fue directamente a hablar con los padres de la novia para preguntarles si su hija había sido adoptada. La pregunto pilló por sorpresa a la pareja, que no pudieron ni supieron esquivar la cuestión y tras unos instantes de dudas le confesaron a la mujer que su hija había sido adoptada 20 años atrás cuando se la encontraron en una carretera, pero que era algo que siempre habían mantenido en secreto.

Tras esclarecer la historia, decidieron compartir el hallazgo con la pareja y la boda quedó en un segundo plano. Al enterarse de todo, la novia no pudo contener las lágrimas de la emoción como recoge el medio local Oriental Daily News y algunos usuarios de Twitter.

¿Boda entre hermanos? Otro giro de guión inesperado

La emoción y la euforia de conocer la verdadera historia de la novia/nuera/hija dieron paso a las dudas y los nervios. Entonces, ¿resultaba que los novios eran hermanos? De ser así no se podía celebrar la boda. Sin embargo, la madre tenía otro as en la manga para hacer que el día fuera todavía más surrealista: confesó que su hijo fue adoptado cuando dio por perdida a su hija biológica. Por tanto, al no haber relación de parentesco se pudo celebrar la boda más rocambolesca de todos los tiempos.

