Un incendio en Ciudad del Cabo quemó una histórica biblioteca universitaria (+videos)

Un incendio desatado este domingo en las laderas de Table Mountain de Sudáfrica ha obligado a los estudiantes de la Universidad de Ciudad del Cabo a evacuar el campus, cuando las llamas descontroladas incendiaron varios edificios, entre ellos la biblioteca Jagger, con 200 años de historia.

Llamas anaranjadas iluminaron las ventanas de la biblioteca que alberga archivos y colecciones de libros valiosos mientras los bomberos rociaban chorros de agua para apagar el fuego. Helicópteros también lanzaron agua sobre el edificio.

El incendio comenzó temprano el domingo cerca de un monumento al político Cecil Rhodes, ubicado en Devils Peak, otra parte de las montañas de Ciudad del Cabo, y se extendió rápidamente por las laderas.

Se podía ver humo denso a kilómetros de distancia, algunas carreteras estaban cerradas y los senderistas enviaron alertas del incendio durante su propagación. “Todos los estudiantes de la UCT han sido evacuados del campus por el personal de apoyo de los servicios de emergencia“, ha difundido en un comunicado la universidad, clasificada entre las mejores del continente y construida en gran parte en las laderas de Devils Peak, cerca de donde comenzó el incendio.

Las imágenes de las redes sociales han mostrado a estudiantes dando vueltas en la carretera principal, en medio de una nube de humo avivada por fuertes vientos. En un vídeo tuiteado por el gobierno local se han podido ver llamas dentro de un edificio antiguo mientras el humo se elevaba hasta el techo.

