Un 5 de abril mueren: Charlton Heston y Howard Hughes

abril 5, 2021 - 8:01 am

Howard Hughes

El 5 de abril de 1976 fallecía el pionero de la aviación y del cine, así como magnate de la industria aeroespacial, que se hizo célebre por ser uno de los mayores multimillonarios de todos los tiempos, Howard Hughes.

Howard Robard Hughes, Jr. (Humble, 24 de diciembre de 1905-Houston, 5 de abril de 1976) fue un multimillonario empresario, magnate, inversionista, ingeniero autodidacta, aviador, productor y director de cine estadounidense, conocido por sus películas The Racket (1928), Hermanos de armas (1930) y The Outlaw (1943).

Igualmente se le reconoce por sus aportes a la aviación, introduciendo numerosas innovaciones en el diseño de aeronaves, tales como la construcción de aviones como el Hughes H-1 y el hidroavión Hughes H-4 Hercules, además de materializar muchas hazañas aéreas, incluyendo la obtención de varios récords de velocidad y extensión.​

Hughes, además, alcanzó una gran notoriedad pública gracias a su férrea oposición al pseudo-monopolio de la icónica aerolínea estadounidense Pan Am, que disponía de la «Designación legal» para realizar exclusivamente vuelos transatlánticos en Estados Unidos, viéndose envuelto en una batalla política y legal que finalmente acabó con dicha legislación, permitiendo el inicio de operaciones en el área de su propia línea aérea, la Trans World Airlines, mediante sus aviones Lockheed Constellation.

Charlton Heston

El actor estadounidense Charlton Heston fallecía en Beverly hills, California (EE. UU.) el 5 de abril de 2008 a causa de neumonía y leucemia. Tenía 84 años. Heston fue protagonista de películas tan famosas como Ben-Hur, El Cid, El planeta de los simios, Cuando ruge la marabunta o Los diez mandamientos.

John Charles Carter (Evanston, Illinois; 4 de octubre de 1923—Beverly Hills, California; 5 de abril de 2008), conocido artísticamente como Charlton Heston, fue un consagrado y prolífico actor del cine clásico estadounidense, ganador del premio Óscar y universalmente famoso por sus interpretaciones en el cine del género épico dando vida a personajes como Moisés (en Los diez mandamientos) y Judah Ben-Hur (en Ben-Hur). También interpretó a Rodrigo Díaz de Vivar en El Cid, y a Miguel Ángel en The Agony and the Ecstasy. Su carrera incluye además Sed de mal, de Orson Welles, y el papel del coronel Taylor en la clásica saga de ciencia ficción (1968 y 1970) El planeta de los simios

