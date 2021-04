Turquía tomará el lugar de Canadá en el calendario de la F1

Los organizadores se muestran «encantados de que Turquía se reincorpore al calendario esta temporada, del 11 al 13 de junio, tras una increíble carrera en 2020. Toda la comunidad de la Fórmula Uno y los aficionados estarán deseando otra carrera emocionante».

El objetivo sigue siendo viajar esta temporada «con estrictas medidas de seguridad» que ya permitieron el traslado a 12 países y ofrecer 17 carreras en 2020″.

«Las medidas han demostrado ser muy eficaces con más de 78.000 pruebas de covid-19 realizadas la temporada pasada con sólo 78 resultados positivos, una tasa del 0.1%. En lo que va de temporada hemos realizado más de 12.000 pruebas con 14 casos positivos, de nuevo una tasa del 0,1%», inciden.

