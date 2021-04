Tucupita Marcano hizo su debut en la MLB con Padres de San Diego

El hijo del reconocido Raúl Marcano, Tucupita llegó a esta primavera, siendo el sexto mejor prospecto de la organización y se ganó su lugar en el Spring Training.

El jardinero de Navegantes de Magallanes en la LVBP se convirtió en el primer venezolano en debutar en la MLB en el 2021 , y número 429 en el Big Show.

Tucupita Marcano el segundo jugador en MLB cuyo nombre es igual al de su ciudad de nacimiento, el otro Santiago Espinal, de Santiago en República Dominicana, según Baseball Reference.

Tucupita Marcano steps in to make his major league debut for the @Padres! #SDOpeningDay pic.twitter.com/oi4ntUg9hD

— Bally Sports San Diego (@BallySportSSD) April 1, 2021