Tsitsipas ganó su primer Masters 1000 tras derrotar a Rublev en Montecarlo

abril 18, 2021

El griego Stefanos Tsitsipas, quinto del ranking mundial, ganó este domingo 18 de abril su primer torneo de la categoría Masters 1000 tras derrotar en la final de Montecarlo al ruso Andréi Rublev, por 6-3, 6-3, en 1 hora y 11 minutos.

«Estoy desbordado por la emoción. Es, de momento, la victoria más bonita de mi vida», declaró el tenista de 22 años, tras haberse arrodillado sobre la pista de tierra batida.

«Sabía que era un rival correoso y empecé el partido con nervios», añadió el jugador griego, que destacó los numerosos enfrentamientos previos con Rublev.

En Montecarlo, los dos tenistas se vieron las caras por séptima vez, en un duelo que Tsitsipas domina 4-3 frente a Rublev.

«Estoy orgulloso por cómo me he comportado sobre la pista», añadió.

Poco inspirado al comienzo del partido, Rublev (23 años), cedió un break en el segundo juego y cuando quiso reequilibrar el resultado, el mal ya estaba hecho: Tsitsipas defendió tranquilamente sus saques para conseguir el primer set en 32 minutos.

