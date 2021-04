Tomás Rincón marcó en la victoria 3-1 del Torino sobre la Roma (+Video)

abril 18, 2021 - 3:50 pm

El Torino remontó un tanto del español Borja Mayoral y se impuso por 3-1 al Roma con el venezolano Tomás Rincón entre los goleadores, este domingo 18 de abril.

Con esta derrota, la Roma queda en la séptima posición liguera, a ocho puntos de los puestos de Champions League, mientras que el Toro asciende al décimo quinto puesto de la tabla.

Mayoral, titular en la delantera en un once en el que también estuvieron sus compatriotas Pedro Rodríguez, Carles Pérez y Gonzalo Villar, adelantó al Roma a los tres minutos, pero el Torino le arrolló en una gran segunda mitad.

Sanabria, exjugador del Roma, empató el duelo con un buen cabezazo a centro del argentino Cristian Ansaldi y Zaza anotó, nada más saltar al campo, la diana del 2-1.

Para Sanabria fue el quinto tanto en su etapa en el Torino, al que llegó en el último mercado invernal desde el Real Betis.

El Roma, que se clasificó el último jueves para las semifinales de la Liga Europa, en las que será rival del Manchester United, perdió al guineano Amadou Diawara por doble amonestación en el minuto 85.

El capitán vinotinto, Tomás Rincón, se encargó de cerrar el resultado en el minuto 90+2′ con una diana marcada a puerta vacía tras la asistencia de Belotti.

Tomás Rincón scored the final goal in Torino’s 3-1 win over Roma in #SerieA, playing 20 minutes as a substitute.

It’s Rincón’s first goal of the 20/21 season and comes as the club begin to finally escape their race against relegation.

pic.twitter.com/w5qpYjHOk5

— FUTVE English (@FUTVEEnglish) April 18, 2021