Teatro Baralt mantiene y adapta una programación dual en el contexto de la COVID-19

abril 23, 2021 - 10:01 am

El Teatro Baralt en el contexto de la COVID-19 reafirma su compromiso con el desarrollo social y ciudadano, a través de las artes y la cultura, al mantener su programación en una modalidad dual con actividades presenciales y en plataformas digitales.

En eventualidades sociales, como la pandemia por la COVID-19, el llamado de las artes y la cultura es a la sensibilización, a través de las miradas críticas y reflexivas que surgen en cada proceso de manifestación artística. En el contexto actual, si bien el arte y la cultura no salvan a la humanidad de sus estragos, si lo hacen de sus posibles represalias mentales y espirituales, así lo declara Viviana Márquez, productora de eventos del Teatro Baralt.

El confinamiento debido al SARSCoV-2 influye en el hecho cultural de dos maneras según lo explica Márquez. “La pandemia ha dado la oportunidad de crear y recrear nuevas historias derivadas del amor, el dolor, las alegrías y los temores de una generación, poniendo de manifiesto lo que hoy vive el mundo entero. Así mismo, la pandemia visibiliza la vulnerabilidad y precariedad, de los artistas y las instituciones en cuanto a sus garantías sociales, laborales, el limitado acceso a la tecnología y a la conectividad, entre otros”, asegura.

La productora de eventos del Teatro Baralt reconoce que, a pesar de las circunstancias, el entorno cultural se ha reinventado a partir de la creación de nuevos códigos que permiten asumir otras formas de interpretación y comunicación con el mundo. Aunque los centros culturales y su personal no estaban preparados técnica ni mentalmente para este período de resguardo, “hoy la virtualidad es parte de nuestra realidad y debe concebirse de forma dual con la presencialidad.

Ahora somos espacios híbridos que deben mirar hacia adelante, no sentarse a esperar el pasado”, afirma Márquez.

Las expresiones artísticas y la adaptación a la virtualidad

Las expresiones artísticas como el cine, la música y la literatura se sostienen sin tropiezos en las plataformas digitales que permiten su consumo de manera directa, sin embargo, no ocurre lo mismo con el teatro. La productora de eventos del Teatro Baralt y sociólogo, Viviana Márquez sostiene que el teatro necesita de la conexión emocional directa con el público debido a que “éste juega un papel crucial porque el artista responde a sus emociones y viceversa. En lo personal ver una pieza teatral en una plataforma digital, no me produce emoción alguna, lo veo más como un proceso de formación”, afirma.

La inserción de medios digitales permite que desde el Teatro Baralt se oferte una programación más diversa, dirigida a un público heterogéneo que transita distintas redes sociales y plataformas digitales. Según la productora de eventos del Teatro, algunas actividades lograron migrar a lo digital, con cierto grado de precariedad en un principio.

El Teatro Baralt mantiene sus puertas abiertas, después de un año de aislamiento social, superadas las barreras tecnológicas y con la posibilidad de organizar eventos presenciales bajo los protocolos de bioseguridad que permitan el resguardo del equipo técnico y el público asistente, “la estrategia es planificar una programación dual donde lo presencial vaya de la mano con la virtualidad y, además, consolidar el área formativa a través de talleres en línea en las diversas áreas de las artes”, puntualizó Márquez.

Un espacio para la convivencia ciudadana

El equipo del Teatro Baralt está preparado para asumir el reto de una programación ajustada a las circunstancias que atraviesa el mundo, insistiendo en el arte y disfrute de la cultura, como herramientas necesarias para la transformación individual y ciudadana.

Viviana Márquez asegura que “la filosofía de un ente cultural como el Teatro Baralt debe ser la dignificación y exaltación de la creación, individual y colectiva; es allí donde están presentes los valores, las actitudes y la visión que cada quien tiene del mundo, es eso lo que nos compromete con el país a través de un clima propicio para la expansión del espíritu”.

Son los centros culturales semilleros de ciudadanía que deben permanecer en manos de gestores ligados al hecho cultural, comprometidos con el cambio, con la evolución social y espiritual, con la construcción de espacios para la vida donde sea posible el encuentro sin distingo de religión, ideología, raza, clase social u orientación sexual.

Desde el Teatro Baralt, Viviana Márquez reafirma “la invitación a construir una cultura que no sólo esté hecha de respuestas, sino también de interrogantes; una cultura que ya no sea el ornato de unos pocos, sino la posibilidad de un desarrollo humano para todos”.

Nota de Prensa