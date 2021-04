Suns y Sixers sellaron sus boletos para los playoffs de la NBA

abril 29, 2021 - 8:42 am

Once años después, los Phoenix Suns garantizaron su regreso a los playoffs de la NBA con su triunfo del miércoles 28 de abril ante Los Ángeles Clippers, mientras los Philadelphia 76ers (Sixers) también sacaron el boleto tras una paliza a los Atlanta Hawks.

El veterano Chris Paul lideró la victoria 109-101 de los Suns con 28 puntos, 15 de ellos en el último cuarto, ante unos Clippers que siguen sin contar con el lesionado Kawhi Leonard.

A su lado, el escolta Devin Booker anotó 21 puntos para que Phoenix llegue a un balance de 44 victorias y 18 derrotas que le asegura disputar los playoffs por primera vez desde la campaña 2009-10.

«No estamos satisfechos, no nos conformamos», dijo el técnico Monty Williams. «Sentimos que solo estamos arañando la superficie» de nuestro potencial.

Los Suns, segundos de la conferencia Oeste, se encuentran a solo un triunfo de los líderes, los Utah Jazz, que este miércoles machacaron 154-105 a los Sacramento Kings.

@CP3 (28 PTS, 10 AST) puts up 25 second half PTS, propelling the @Suns to their first playoff berth since the 2009-10 season! #WeAreTheValley pic.twitter.com/PEH0qEO8rB — NBA (@NBA) April 29, 2021

Estos 154 puntos representan la mayor anotación en un partido de los Jazz, que tuvieron a ocho jugadores en dobles dígitos de puntos, liderados por el alero croata Bojan Bogdanovic con 24.

Objetivo: el campeonato

Con una paliza 127-83 ante los Atlanta Hawks, los Philadelphia 76ers fueron el segundo equipo en sacar el boleto a la postemporada por el Este después de los Brooklyn Nets.

Ante unos débiles Hawks, que tenían las bajas de su estrella Trae Young y del escolta serbio Bogdan Bogdanovic, Philadelphia solo necesitó mantener en cancha a sus estrellas Ben Simmons y Joel Embiid por 16 y 25 minutos.

El pívot camerunés, uno de los candidatos al premio MVP (Jugador Más Valioso), firmó 17 puntos, 7 rebotes y 3 tapones mientras el escolta Seth Curry anotó 20 puntos y el ala-pívot Tobias Harris otros 17.

«Al llegar a la temporada, nuestro objetivo era ganar un campeonato», dijo Embiid. «Hay muchos pasos para llegar allí pero tenemos todo lo que necesitamos para lograrlo».

Los Hawks, que sumaron su segunda derrota en cuatro partidos desde la lesión de Trae Young, apenas contó con 21 puntos del ala-pívot John Collins.

Denver gana en gran noche de Campazzo

En un controvertido final, los Denver Nuggets derrotaron 114-112 a los New Orleans Pelicans en el mejor partido hasta ahora del argentino Facundo Campazzo en la NBA.

El base novato logró su primer doble-doble con 19 puntos y 10 asistencias, a lo que sumó 3 triples, 6 rebotes, 2 robos y 1 tapón en 36 minutos de juego.

El choque se decidió en una última jugada en la que Nikola Jokic, la estrella de Denver, colocó un tapón al joven Zion Williamson cuando se disponía a realizar una feroz volcada.

Nikola Jokic fills up the stat sheet and comes up clutch on the defensive end to seal @nuggets win! 32 PTS | 7 REB | 8 AST | 3 STL | 3 BLK pic.twitter.com/tInzTcpHhZ — NBA (@NBA) April 29, 2021

Jugadores y técnicos de Pelicans reclamaron falta del pívot serbio, que terminó con 32 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias.

Westbrook derriba a los Lakers

Los Ángeles Lakers, que siguen extrañando a su estrella LeBron James, sufrieron una nueva derrota 116-107 ante los Washington Wizards, que pelean por conseguir una plaza en los playoffs.

El base Russell Westbrook logró 18 puntos, 18 rebotes y 14 asistencias, sumando el triple doble número 176 de su carrera, a solo cinco del record del legendario Oscar Robertson.

La otra figura de los Wizards, Bradley beal, sumó 27 puntos y el japonés Rui Hachimura otros 12.

Por los Lakers, el pívot Anthony Davis tuvo su mejor actuación desde que regresó la semana pasada tras su lesión con 26 puntos, 5 rebotes, 3 robos y 2 tapones.

Los Knicks siguen al alza

Los sorprendentes New York Knicks vencieron 113-94 a los Chicago Bulls alcanzando la cuarta posición del Este, una posición que pocos anticipaban al inicio de la campaña.

La franquicia neoyorquina, que lleva ocho años sin clasificar a playoffs, estuvo liderada en ataque por el ala-pívot All-Star Julius Randle, con 34 puntos y 7 rebotes, y en defensa por el pívot Nerlens Noel, con con 8 puntos, 4 robos y 5 tapones.

Back on track in the W column. Ju: 34 PTS | 7 REB | 3 AST

RJ: 22 PTS | 7 REB | 6 AST

Reggie: 13 PTS | 4 REB

Noel: 8 PTS | 8 REB | 5 BLK | 4 STL

EP: 9 PTS | 5 AST

Quick: 13 PTS

D-Rose: 6 PTS | 6 AST pic.twitter.com/yg6QBx5Sa3 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) April 29, 2021

El pívot Nikola Vucevic fue el máximo anotador de Chicago con 26 puntos y 18 rebotes, acompañado del finlandés Lauri Markkanen con 14 y 6.

Lea también: John Wall será baja el resto de la temporada en la NBA por una lesión muscular

Sin su estrella Zach Lavine, que seguirá varios días ingresado en el protocolo de prevención del coronavirus, los Bulls han caído fuera de las plazas de acceso al ‘play in’ (repechaje) a playoffs.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP