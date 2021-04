Steve Harvey no será el maestro de ceremonias del Miss Universo

abril 23, 2021 - 11:03 am

La organización Miss Universo dio a conocer los nombres de los nuevos encargados de llevar la transmisión del concurso de este año, y dejan por fuera el comediante Steve Harvey, quien ha sido el maestro de ceremonias por cinco años consecutivo.

La información se publicó en las redes sociales de la organización Miss Universo, donde dieron a conocer que el actor Mario López y la modelo Olivia Culpo tendrán la responsabilidad de llevar la transmisión del concurso de este año. Los dos nuevos presentadores debutaran el próximo 16 de mayo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida.

Luego de conocerse la noticia, Steve Harvey no dejó pasar la oportunidad para comentar en la publicación de la organización, asegurando que pronto volverá al certamen. «Los extrañaré, chicos, ¡pero los veré en la 70!», escribió el comediante.

Hasta los momentos, se desconoce las razones por las que el antiguo presentador no estará este año a cargo de la animación del evento, sin embargo, algunos medios creen que su salida tendría que ver con la fuertes críticas que ha recibido Harvey desde su debut en el concurso y por sus comentarios machistas, sexistas, racistas y ofensivos.

Recordado que las primeras críticas comenzaron en el 2015, cuando por error anunció que la ganadora era Ariadna Gutiérrez, Miss Colombia y minutos después indicó que había cometido una equivocación, ya que, la ganadora era Pia Wurtzbach, Miss Filipinas.

Otro momento muy cuestionado fue hace dos años, cuando Harvey comentó “Me parece increíble el hecho de llevar cinco años al frente de la conducción” y justo después recitó un mal chiste tomando como referencia los carteles de droga mientras hablaba con una modelo colombiana.

Mark your calendars – Access Hollywood’s @mariolopezviva and actress and model @oliviaculpo will host this year’s Miss Universe competition, LIVE on @FYI and streaming next day free on The #Roku Channel. @Roku 👑 pic.twitter.com/3HsGZVKXo9

— Miss Universe (@MissUniverse) April 20, 2021