Stephen Curry encestó 49 puntos en triunfo de Warriors sobre Sixers

Stephen Curry anotó 49 puntos, incluidos 10 triples, y los Golden State Warriors superaron 96-107 a los Philadelphia Sixers, que tuvieron las bajas del base australiano Ben Simmons y el alero Tobias Harris.

Un triple de Curry, que empató el marcador a 86, le dieron 11 partidos consecutivos con 30 o más puntos, superando al legendario Kobe Bryant con la mejor marca en jugadores de 33 años o más.

Curry, quien cumplió 33 años el mes pasado, también tiene la racha de partidos de 30 puntos más larga de un jugador de los Warriors desde Wilt Chamberlain, en 1964.

El base estrella de los Warriors completó el quinto partido de 40 puntos en abril y superó a Bryant y al también legendario Michael Jordan en la mayoría de los encuentros de 40 tantos en un mes por un jugador de 33 años o más.

Curry anotó triples al final del cuarto periodo para obtener ventajas parciales de 90-91 y 92-96 que permitieron a los Warriors superar al mejor equipo de la Conferencia Este.

🔥 49 POINTS, 10 THREES for Curry 🔥

▪️ Most 3s in a 10-game span (72)

▪️ 11th straight 30+ point game

▪️ 10+ threes in 4 out of last 5 games@StephenCurry30 gonna Steph. pic.twitter.com/OBuwpGf8Ie

— NBA (@NBA) April 20, 2021