Shearer y Henry, primeros elegidos en el ‘Hall of Fame’ del fútbol inglés

abril 26, 2021 - 4:30 pm

Los delanteros Thierry Henry y Alan Shearer, autores de 435 goles en la Premier League entre los dos, fueron los primeros jugadores en ser designados este lunes 26 de abril para formar parte del ‘Hall of Fame’ (Salón de la Fama) del fútbol inglés.

El francés Henry fue cuatro veces el máximo goleador del campeonato, mientras que el inglés Shearer obtuvo tres veces esa distinción.

El galo, bicampeón de Inglaterra, formó parte de los ‘Invencibles’ del Arsenal que cerraron la temporada 2003/2004 sin conocer la derrota, bajo las órdenes de Arsène Wenger.

Campeón del mundo en 1998 con Francia, de cuya selección sigue siendo el máximo anotador, con 51 tantos en 123 partidos, Henry superó los 20 goles por campaña durante cinco ejercicios consecutivos, entre 2001 y 2006.

«Ser escogido al lado de Alan Shearer para el ‘Hall of Fame’ de la Premier League es más que especial», declaró Henry, citado en el comunicado. «Cuando era joven, solo intentaba asegurarme un par de botas y ahora estamos hablando del ‘Hall of Fame'», añadió.

Two centre-forwards, both gifted with natural skill and talent who have written their names in Premier League history

We’re delighted to announce Alan Shearer and Thierry Henry as the first two inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/MAKgi3SYzV

— Premier League (@premierleague) April 26, 2021