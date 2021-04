Segunda victoria para el venezolano Junior Guerra en la temporada

abril 9, 2021 - 12:25 pm

El venezolano Junior Guerra cosechó su segundo éxito en el 2021 en las Grandes Ligas con los Angelinos de Los Ángeles, que vencieron 7-5 a Azulejos de Toronto en innings extras.

El de San Féliz tiró una la décima entrada perfecta e jueves en el Dunedin Stadium.

Junior Guerra retiró a dos de los tres bateadores del equipo canadiense con ponches tras realizar 23 lanzamientos, para ser el primer venezolano en el 2021 con dos éxitos.

El derecho, de 36 años, ya se había llevado el laurel el pasado domingo 4 de abril contra los Medias Blancas de Chicago con una labor de 1.1 tercios.

David Fletcher conectó un sencillo productor de dos carreras en 11er inning, para darle el triunfo al conjunto angelino. Fletcher conectó su batazo al jardín central al primer lanzamiento de Rafael Dolis, quien entró en relevo de Ryan Borucki (1-1) con corredores en segunda y tercera y dos outs. El cubano Raisel Iglesias sumó su segundo rescate, con tres abanicados en el undécimo episodio.

