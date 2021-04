La Mujer Maravilla cumple hoy 36 años

abril 30, 2021 - 12:09 am

Gal Gadot Varsano (en hebreo: גל גדות; Tel Aviv, 30 de abril de 1985) es una actriz, productora y modelo israelí. A los 18 años, ganó el título de Miss Israel 2004 con el cual representó a Israel en Miss Universo 2004 donde no logró entrar al top de finalistas. Sirvió dos años en las Fuerzas de Defensa de Israel como instructora de combate, y comenzó a estudiar derecho y relaciones internacionales en la universidad IDC Herzliya mientras desarrollaba su carrera de modelo y actuación.​

El primer papel internacional de Gadot en el cine llegó con Gisele Yashar en Fast & Furious (2009), un papel que repitió en las entregas posteriores de la franquicia cinematográfica. Luego ganó fama mundial por interpretar a Wonder Woman, primero con una breve participación en Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y luego como protagonista en Wonder Woman (2017), Justice League (2017), Wonder Woman 1984 (2020) y Zack Snyder’s Justice League (2021).

La Mujer Maravilla es ya la película más exitosa del universo cinematográfico de DC en Estados Unidos, y la tercera más taquillera para cualquier película de DC, tan solo detrás de The Dark Knight y The Dark Knight Rises. Gran parte de este éxito se debió a la gran calidad con la que aborda temas que resuenan en la actualidad. La Mujer Maravilla ya era un icono en la cultura popular que aún faltaba por dejar su marca en el cine, con el éxito de esta película, este personaje ha resucitado parte de su relevancia. Sin más palabrerías ahora quizás te preguntes de qué material se inspiraron y que referencias usaron en la creación de esta súper producción de Warner Bros. Aquí te mostramos 32 curiosidades de La Mujer Maravilla:

*Gal Gadot probo ser una verdadera guerrera en el set, aparte de haber ganado 8 kilogramos de puro musculo para el papel, tuvo que filmar escenas adicionales para la película con cinco meses de embarazo. Y como su vientre ya era notorio, el equipo de producción tuvo que fabricar un disfraz que tuviera pantalla verde alrededor de su vientre, para eliminar el vientre en post-producción.

*Las primeras palabras que el Jefe (Eugene Brave Rock) le dice a Diana Prince son “Oki, niitaniiko Napi“. Esto significa, “Hola, mi nombre es Napi“. Lo interesante es que Napi en la mitología de Los Pies Negros, es un ser creador que es conocido por ser muy inteligente y proveedor.

*Las escenas de Temiscira fueron filmadas al sur de Italia, en la costa de Amalfi. La diseñadora de producción Aline Bonetto dijo que la locación era perfecta: “Italia tiene un clima precioso, y un hermoso mar azul verdoso sin mucha marea.”

*La directora Patty Jenkins originalmente estaba en pláticas con la Warner Bros para dirigir esta película en el 2005 (sin planes de un universo cinematográfico todavía). Pero debido a su inesperado embarazo, ella declino la oferta. Ahora en el 2017, Patty Jenkins declaro que esta es la película que había querido hacer toda su vida, y que es muy afortunada de haber podido regresar al proyecto.

*En la mitología griega, las amazonas de Temiscira y Hércules comparten una rivalidad, ya que en los relatos cuentan que Hércules sedujo a la Reina Hipólita para robarle su cinturón encantado. Esta rivalidad ha sido llevada a los comics, tanto en DC como en Marvel. En DC, Hércules inicialmente es un personaje misógino con tintes de villano que fue castigado por las amazonas por profanarlas, después se convertiría en un antihéroe en busca de redención. En Marvel, esta situación se da al revés, Hércules era un superhéroe, mientras que Hipólita y las amazonas eran villanas.

*En los comics, Steve Trevor y Diana Prince se conocen durante la Segunda Guerra Mundial. Pero para el filme, se optó porque esto sucediera en la Primera Guerra Mundial. El cambio de época se debió a que los realizadores consideraron que era más adecuado: “La Primera Guerra Mundial fue la primera vez que la civilización como la conocemos empezó a encontrar sus raíces, y no es una época que realmente se haya abordado mucho en el cine. En este mundo, hay cuestiones acerca de los derechos femeninos, y sobre una guerra mecanizada en la que no se ve a quien estas matando, fue un momento lleno de preguntas bastante interesantes.”

*Este filme fue prohibido en la Republica Libanesa, porque su estrella Gal Gadot es israelí y sirvió durante un tiempo en el ejército. Líbano está en guerra con Israel.

*Esta es la primera película en donde se nos muestra a una superhéroe femenina desde el espantoso bodrio de Elektra en el 2005.

*Esta es la primera película dirigida por una mujer que tiene un costo de producción superior a los $100 millones de dólares. Se estima que el costo total de La Mujer Maravilla asciende a los $150 millones de dólares.

*Cada decisión de diseño de vestuario hecha para Temiscira recayó en la directora Patty Jenkins y Lindy Hemming preguntándose “¿Cómo vivirían estas mujeres tan impresionantes?”. Hemming creo un vestuario en el que las amazonas lucieran sus hombros marcados y sus piernas torneadas, siendo enfatizados por brazaletes, y sandalias de tacón. Porque de acuerdo a la directora, siendo ella mujer, quiere que la Mujer Maravilla pelee y luzca asombrosa al mismo tiempo.

*El reloj de Steve Trevor es una pieza de bolsillo que ha sido adaptada para usarse en la muñeca. Los relojes de bolsillo eran la norma en ese tiempo (normalmente usados con una cadena), pero probaron ser poco prácticos para aquellos que estaban en el frente de batalla. Como el tiempo era crítico para coordinar grandes estrategias de guerra, los soldados empezaron a usar los soldados de bolsillos en sus muñecas. Esta moda se extendió a los civiles después de la guerra.

*La escena en donde Diana come un cono de nieve por primera vez y halaga a su vendedor es un evento que paso en la nueva continuidad “New 52” de DC Comics.

*Esta película ha estado en desarrollo desde 1996, cuando Ivan Reitman (Los Cazafantasmas) fue contratado para escribir y dirigir el proyecto. Inclusive Joss Whedon también estuvo ligado al proyecto para escribir y dirigir la película, pero lo abandono en febrero del 2007 por diferencias creativas. Y ahora con el nacimiento del Universo Cinematográfico de DC, la primera opción para dirigir La Mujer Maravilla fue Michelle MacLaren, la cual fue confirmada como director en noviembre del 2014, pero al igual que muchos casos, las diferencias creativas terminaron por apartarla del proyecto.

*Originalmente, se tenía pensado que Lynda Carter y Lyle Waggoner, quienes interpretaron a La Mujer Maravilla y Steve en la serie de televisión tuvieran una breve aparición en la película. Pero Waggoner se retiró de la actuación, y Lynda Carter no pudo por cuestiones de agenda.

*El papel de Hipólita se le ofreció a Nicole Kidman, pero ella declino interpretarlo. Curiosamente ahora interpretara la madre de otro integrante de la liga de la justicia, será la Reina Atlanna, en la película de Aqua-Man.

*Con un primer fin de semana de estreno de $103 millones de dólares, La Mujer Maravilla se volvió el mejor estreno para una directora. Este récord lo tenía Cincuenta Sombras de Grey con la directora Sam-Taylor Johnson. Otro record que tiene La Mujer Maravilla es el de ser el filme más taquillero sobre la Primera Guerra Mundial.

*Las escenas de Diana en Londres son un homenaje a Superman: La Película (1978), en donde Superman se encuentra con la vida urbana por primera vez: el protagonista se disfraza con un atuendo normal con gafas, detiene un ataque de pistola en un callejón, y tiene problemas con una puerta giratoria.

*Steve Trevor sarcásticamente se refiere la isla de Temiscira como la Isla Paradisiaca. Sin embargo, esto es una referencia al nombre que originalmente tenía la tierra de La Mujer Maravilla en los Comics (La Isla de las Amazonas). Fue hasta 1980 que La Isla de las Amazonas, cambio su nombre por Temiscira. Este comentario de Steve Trevor es un guiño para aquellos fans que les toco ese antiguo nombre.

*Con La Mujer Maravilla, debuto el nuevo intro para las películas de DC. En este se puede apreciar a personajes que ya han aparecido en este universo cinematográfico y probablemente los que aparecerán después. Podemos apreciar a Batman, Superman, La Mujer Maravilla, Flash, Cyborg, Linterna Verde, Lex Luthor, El Guason, Black Adam, Deathstroke, Harley Queen, Mera, Green Arrow, Supergirl, Darkseid, Martian Manhunter, Gatubela, Solomon Grundy, Sinestro, Shazam, etc.

*Contrario a lo que todos piensan, el General Ludendorff fue un personaje real, lo sorprendente es que en realidad era igual o más despiadado que su contraparte en la película. Como comandante supremo de las fuerzas alemanas, el autorizo el uso del gas mostaza, un agente corrosivo capaz de derretir la piel, causar ceguera permanente y en su caso más extremo una muerte muy dolorosa. Con el armisticio, Ludendorff luego apoyaría al régimen Nazi.

*Aunque se insinúa que la cara de la Dra.Maru esta desfigurada por el fuego, cuando la vemos al final del filme, da la idea de que sucedió por los efectos del gas mostaza. Su máscara, a su vez está basada en las prótesis usadas para cubrir heridas faciales. Desarrolladas por los franceses y británicos después de la guerra, estas eran hechas de color piel, y algunas llevaban hasta cabello si era necesario, y se ajustaban al rostro del paciente con bandas o lentes.

*En la película, Diana se hace pasar por la secretaria de Steve Trevor, lo cual es un homenaje a la primera temporada de la serie setentera de La Mujer Maravilla donde sirvió como oficial administrativo de Steve Trevor en la segunda guerra mundial.

*La foto donde aparece La Mujer Maravilla, Steve Trevor, y el resto del equipo en Bélgica, es la misma fotografía que aparece en Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia.

*Gal Gadot cumple años el 30 de abril, lo curioso es que Emily Carey, la joven actriz que interpreta a Diana de niña también cumple ese mismo día. Por otro lado, la directora Patty Jenkins comparte el mismo día de cumpleaños que la actriz original Lynda Carter (24 de Julio).

*Patty Jenkins admite que originalmente ella no pensaba que Gal Gadot fuera la actriz idónea para el papel de La Mujer Maravilla, pero después de tratar más tiempo con ella, se dio cuenta que era idónea para el papel.

*Tanto Gal Gadot y Connie Nielsen de alguna manera estuvieron ligadas al universo cinematográfico de DC, anteriormente habian sido consideradas como candidatas para aparecer en El Hombre de Acero, Gal Gadot como la villana Faora, y Nielsen como Lara.

*Los realizadores de La Mujer Maravilla señalan a películas como Superman: La Pelicula, Batman Inicia, el estilo retro de los filmes de Indiana Jones, el ambiente de Casablanca, e inclusive a La Sirenita de Disney como influencia.

*La mujer a la que Diana le roba su vestido en la fiesta alemana de gala, en los creditos lleva el nombre de Fausta Grables, la cual era una villana nazi en los comics de La Mujer Maravilla.

*En la versión doblada al japonés, la voz de La Mujer Maravilla es interpretada por Kotono Mitsuishi, mejor conocida por ser la voz de Sailor Moon, quien al igual que la mujer maravilla, es una heroína que es princesa de descendencia divina.

*Al final de la película, Diana ve una foto de Steve enseguida de un avión con un emblema. Este emblema es del escuadrón 94vo de los Estados Unidos que pelearon en La Primera Guerra Mundial.

*Durante la batalla final del filme, Ares le ordena a Diana que asesine a la doctora Poison, pero ella se niega, y el la ataca decepcionado. Este evento es muy similar a uno de los comics de la nueva continuidad de DC, con la única diferencia de que en vez de Ares, sucedió con el Minotauro.

