Se registró un sismo de magnitud 5,8 en Irán

Un sismo de magnitud 5,8 se ha registrado este domingo 18 de abril, a 32 kilómetros al noreste de la localidad de Bandar Genaveh (Irán), según los datos de Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo.

El foco del movimiento telúrico tuvo lugar a una profundidad de 10 kilómetros, en la provincia meridional iraní de Bushehr, donde se encuentra una central nuclear.

Según los informes de la televisión iraní, el temblor se sintió con fuerza en los alrededores de Bandar Genaveh e indicaron que los miembros de la organización iraní de la Media Luna Roja se estaban movilizando a la zona.

De momento, no se ha informado sobre víctimas, pero algunas casas en zonas rurales han sufrido daños, de acuerdo a los reportes de testigos.

Asimismo, un funcionario del Gobierno dijo a Reuters que no se han registrado daños en el complejo nuclear de Bushehr.

La República Islámica es uno de los países más propensos a sufrir movimientos telúricos. En 2003, un terremoto de magnitud 6,6 en la provincia de Kermán mató a 31.000 personas y arrasó la antigua ciudad de Bam.

