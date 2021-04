Se encienden las alarmas en los Nets por lesión de James Harden

Antes de retirarse en el tercer cuarto, Harden alcanzó a sumar 17 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias en 27 minutos de juego.

Los Nets reportaron que Harden sufre un problema de isquiotibiales pero el técnico Steve Nash se mostró «optimista» de que no tenga que afrontar una baja prolongada.

Era la segunda ocasión en que Harden, máximo anotador de las tres últimas temporadas de NBA, se enfrentaba a los Rockets desde que esta franquicia aceptó en enero su deseo de ser traspasado a los Nets.

Con su triunfo por 120-108, los Nets consiguieron avanzar a los Philadelphia 76ers en la cabeza de la conferencia Este a pesar de que no pueden contar desde febrero con su estrella Kevin durant.

Su tercera figura, Kyrie Irving, asumió la dirección del equipo en la recta final y terminó con 31 puntos y 12 rebotes. Por los Rockets, penúltimos del Oeste, el joven escolta Kevin Porter Jr. anotó 20 puntos y el pívot Christian Wood sumó 14 puntos, 8 rebotes, 2 robos y 4 tapones.

31 points & a season-high 12 dimes for @KyrieIrving as the @BrooklynNets move into 1st place out East! pic.twitter.com/vufIzOq7cb

— NBA (@NBA) April 1, 2021