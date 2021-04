Save Ralph: el video del conejo de prueba para cosméticos

abril 15, 2021 - 12:25 pm

El video de video de «Save Ralph» se hizo viral tras la continua reproducción de una campaña contra el uso de animales en pruebas de productores cosméticos

La campaña fue dirigida por Sociedad Protectora de Animales Internacional a través de un cortometraje de ficción llamado ‘Save Ralph’ que le da la vuelta al mundo. Se trata de un conejo que trabaja probando productos cosméticos en una triste y cruel historia que habla más que todo de las consecuencias.

Este audiovisual inicia con Ralph sentado en la sala desde donde hace su presentación. “Mi nombre es Ralph, soy un conejo como puedes ver. Estoy ciego en mi ojo derecho y por esta oreja no escucho nada, pero puedo sonar ‘pii’, pues es molesto ¿verdad? Si”.

Belleza por sufrimiento

Seguidamente, aparece en otra escena cepillándose los dientes y mirándose frente a un espejo dentro de un baño y comienza a mostrar partes de su cuerpo. “Así que tengo la piel afeitada y con productos químicos que arden, arriba y debajo de mi espalda. Como un tipo de picaduras, pero no es para tanto. Quiero decir, solo me duele mucho al respirar o moverme, o lo que sea, sí, oh… Eso duele. Pero al final del día, quiero decir, que está bien. lo hacemos por los humanos, ¿verdad? Son muy superiores a los animales. Ellos han estado alguna vez en el espacio. ¿Alguna vez has visto a un conejo en un cohete? No lo creo”.

Tras varios minutos de testimonio se presenta sentado para comer un cereal y continua con su monólogo. “La cosa es que no soy un conejito espacial. Soy un conejillo de ensayo. Mi papa fue probador, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, mis hijos. Todos probadores. Y todos murieron haciendo su trabajo. Como yo haré. Eso está bien. Testear es para lo que nacimos, nos hace felices a los conejos. Oh tengo que ir a trabajar”, mientras alguien toca la puerta y una mano lo extrae del escenario.

Luego queda sujetado en una base dentro de un laboratorio en la que justifica: “Sé que se ve mal, pero de la forma en la que yo lo veo, estoy haciendo mi trabajo. Si tan solo un humano pudiera tener la ilusión de un lápiz labial, o un desodorante más seguro o…”.

Una historia que desgarra

Pero es interrumpido por otros conejos dentro del lugar que le preguntan por el equipo de grabación que simula un reality de la vida en el video de Ralf, a lo que él contesta “me están siguiendo haciendo un documental o algo así”. Los otros conejos le dicen: “Será que nos podrán sacar de aquí. No quiero morir”.

“Oh, allá vamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡No lo toques!”, dice el conejo mientras le aplican un liquido en su ojo izquierdo y posteriormente muy desorientado y ciego continua: “Así que, un cierre seguro, solo me gustaría decir, eso. Solo me gustaría decirles a todos los que todavía compran cosméticos probados en animales como delineador de ojos, champú, crema protectora solar, prácticamente todo lo que hay en un baño… Bueno, sin ti y los países que permiten la experimentación con animales, me quedaría sin trabajo. Estaría en las calles. Bueno, no en las calles, más como en un campo supongo. Ya sabes como un conejo normal, pero todo bien”.

El audiovisual finaliza con un mensaje directo y que no es otro que ningún animal debería sufrir y morir en nombre de la belleza. “Ayuda a Humane Society International a prohibir las pruebas cosméticas en animales en todos todo el mundo”.

‘Save Ralph’ ya acumula más de 750 mil reproducciones en YouTube, con infinidades de comentarios en apoyo y también en contra, que además ha sido compartido en redes sociales en los últimos días.

