Salomón Rondón sumó su tercer gol en Rusia con el CSKA Moscú

abril 5, 2021 - 4:39 pm

Con el gol del venezolano Salomón Rondón, el CSKA Moscú ganó 2-1 al Tambov por la 24ta jornada de la Liga Premier de Rusia.

«El Gladiador» hizo su tanto desde el punto penal en el minuto 52′ con un excelente cobro, para darle los tres puntos al conjunto moscovita en el Mordovia Arena de Saransk, que tuvo un aforo de 7.540 espectadores.

El elenco local se adelantó en la pizarra con una anotación desde los 12 pasos de Artem Arkhipov (16′). El cuadro dirigido por el croata Ivica Olić logró la igualdad con la pena máxima del su compatriota Nikola Vlasic (26′).

El delantero caraqueño, que abandonó el compromiso en la fracción 75′, ha convertido tres goles y una asistencia con los «Rojos y Azules” en cinco encuentros disputados en la primera división del balompié ruso.

Another goal for the collection.

⚽️⚔️🦍

Un gol más para la colección. pic.twitter.com/bthzNkorOb

— Salomón Rondón (@salorondon23) April 4, 2021