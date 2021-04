Ryan Mason, el reemplazante de José Mourinho en el banquillo del Tottenham

abril 20, 2021 - 10:55 am

Ryan Mason, exjugador del Tottenham y entrenador del equipo Sub-19, asume la dirección técnica de los Spurs en reemplazo del portugués José Mourinho.

«Después de la marcha de José Mourinho, podemos confirmar ahora que Ryan Mason asegurará la función de entrenador principal con carácter interino hasta final de temporada», escribieron los ‘Spurs’ en su cuenta de Twitter.

Exjugador del Tottenham, con un breve paso por el Lorient francés, Mason cuenta con un partido con la selección inglesa.

Pero el volante tuvo que poner término a su carrera prematuramente en 2018, con 26 años, después de una fractura de cráneo sufrida en un duelo aéreo con Gary Cahill durante un partido de la Premier League con el Hull ante el Chelsea, en enero de 2017.

Ryan Mason se convertirá en el primer entrenador de menos de 30 años en dirigir un partido de la Premier, el miércoles ante el Southampton, correspondiente a la 29ª fecha. Su segundo partido en el puesto será una final de la Copa de la Liga, el domingo en Wembley, ante el Manchester City.

Sin experiencia alguna al mando de una primera plantilla de élite, Mason conducirá al Tottenham apoyado en un cuerpo técnico con mucho pasado londinense. Le ayudarán Chris Powell, Nigel Gibbs y Ledley King como asistentes, mientras que Michel Vorm será el preparador de porteros.

