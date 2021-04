Russell Westbrook se anotó su 19no triple doble de la temporada en la NBA

abril 6, 2021 - 9:42 am

El astro Russell Westbrook estuvo inmenso también con un triple doble, pero sin mucha suerte pues sus Washington Wizards cayeron ante los Toronto Raptors con pizarra de 103-101

Gary Trent Jr. encestó sonando la bocina un largo triple y los Raptors se recuperaron de un déficit de 19 puntos en la segunda mitad para vencer a los Wizards.

El camerunés Pascal Siakam lideró a Toronto con 22 puntos, y DeAndre Bembry y el novato Malachi Flynn lideraron un ataque en el último cuarto para los Raptors, quienes ganaron juegos consecutivos por primera vez desde el 19 al 21 de febrero.

Por su parte, Westbrook sumó 23 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias para los Wizards, que han perdido cuatro encuentros al hilo. Fue su decimonoveno triple doble en la temporada y el quinto en los últimos seis juegos.

Washington jugó el quinto partido consecutivo sin el líder anotador de la NBA, Bradley Beal. Russell Westbrook arriba a 165° partidos de triple dígito en toda su carrera en la NBA.

😤 Russ up to a triple-double for the 5th time in 6 games.. @WashWizards up 74-61 on NBA LP

➡️ https://t.co/Laecx0GSYx pic.twitter.com/HJUwFbwX26

— NBA (@NBA) April 6, 2021