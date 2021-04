Ronald Acuña Jr. le confesó a James Story en Alo Embajador que sueña con jugar en Venezuela

abril 22, 2021 - 6:44 pm

El pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. confesó en el programa Alo Embajador de James Story que desea jugar por primera vez en el béisbol venezolano.

El muchacho de La Sabana ha sido uno de muchos grandeligas venezolanos que vio acción primero en las Grandes Ligas que en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Acuña Jr., de 23 años, pertenece a los Tiburones de La Guaira en la pelota venezolana. «Yo quiero jugar en mi país», indicó el jardinero de los Bravos de Atlanta, que volvería al diamante este viernes 22 de abril contra Arizona D-Backs tras sufrir una lesión abdominal. «Ojala pueda jugar en Venezuela este año», agregó.

El Novato del Año del 2018 en la Liga Nacional viene de ser elegido Jugador de la Semana tras exhibir una línea ofensiva de .385/.515/.846 con 10 imparables, tres jonrones y 13 anotadas en siete partidos.

La joven estrella encabeza las Grandes Ligas en cuadrangulares (siete), extrabases (14), anotadas (21) y OPS (1.373) en esta temporada 2021.

«Yo no busco marcas personales. Siempre le pidió a Dios que me mantenga saludable y que me deje terminar la temporada al 100%», expresó el pelotero sobre sus objetivos para esta campaña, donde podría alcanzar la Triple Corona, el MVP de la Liga Nacional, y hasta lograr el 50-50. «Ojala pueda ser MVP cada año que juegue en las Grandes Ligas», agregó con una sonrisa.

«Desde que yo tengo uso de razón, yo siempre anda con un bate en la mano, dijo Acuña sobre su infancia en su tierra en La Sabana. «Mi mamá siempre me sacaba del estadio, porque me iba desde las 8 de la mañana y no me venía hasta que oscureciera con mis primos «

«El Abusador» le envió un mensaje a todos esos niños y adolescentes que sueñan con ser grandeligas. «De mi parte siempre lo estaré apoyando al 100%. Luchen por sus sueños». Deben ponerle dedicación, trabajo, disciplina, amor y respecto al juego; y Nos veremos en las Grandes Ligas», afirmó. «En La Sabana me ven los niños como un ejemplo a seguir».

«Yo quiero jugar en Venezuela, para que toda mi gente pueda verme jugar en vivo. Espero que este año sea posible», concluyó Ronald Acuña Jr., quien espera que su mamá pueda recibir pronto su visa, para verlo jugar este año en las Grandes Ligas.

