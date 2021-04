Roland Garros se retrasa una semana de la fecha prevista

abril 8, 2021 - 10:48 am

El torneo de Roland Garros va a retrasarse con la esperanza de que una mejora de la situación epidémica en Francia permita que se desarrolle en condiciones más normales y se celebrará entre el 30 de mayo y el 13 de junio, según L’Équipe.

En su edición en línea, el diario deportivo afirmó este miércoles que la Federación Francesa de Tenis (FFT) va a oficializar rápidamente el aplazamiento del torneo, que en su página oficial mantenía sin cambios las fechas programadas por el momento, entre el 17 de mayo y el 6 de junio.

Con el cambio del calendario, el objetivo de los organizadores sería poder acoger más público en las gradas si se levantaran progresivamente las restricciones por el coronavirus.

Ante el repunte epidémico que sufre Francia desde hace ya más de un mes, su Gobierno ha establecido un régimen estricto que está previsto que se prolongue hasta finales de mes, y que se ha venido a sumar al cierre al público de todos los establecimientos de vida social (bares, restaurantes, cines, teatros, salas de espectáculos, o estadios, entre otros) desde finales de octubre.

El presidente, Emmanuel Macron, quiso dar perspectivas a la población al señalar que todas esas restricciones se levantarían paulatinamente a partir de mediados de mayo, en un escenario todavía por determinar.

El pasado año, Roland Garros se trasladó de sus fechas tradicionales, entre finales de mayo y comienzos de junio, a septiembre, también a causa de la covid.

The Roland-Garros tournament, postponed by one week, will be played from 24 May to 13 June 2021. #RolandGarros

— Roland-Garros (@rolandgarros) April 8, 2021