Roger Federer anuncia que volverá a las pistas en el Roland Garros

abril 18, 2021 - 12:50 pm

Roger Federer anunció su participación en Roland Garros (30 mayo-13 junio), además de en el torneo sobre tierra batida de Ginebra (17-23 mayo) como preparación, este domingo 18 de abril en un mensaje en las redes sociales.

«Contento por anunciaros que voy a jugar en Ginebra y en París. De aquí a entonces voy a dedicar mi tiempo a entrenar», escribió en Twitter la estrella suiza.

El ganador de 20 torneos del Grand Slam, que cumplirá 40 años el 8 de agosto, regresó a la competición en marzo en Doha, después de más de un año de ausencia y una doble operación en la rodilla derecha.

En aquel torneo disputó dos partidos (una victoria y una derrota) y desde entonces no ha vuelto a competir.

Hi everyone!

Happy to let you know that I will play Geneva🇨🇭 and Paris 🇫🇷. Until then I will use the time to train. Can’t wait to play in Switzerland again. ❤️🚀

— Roger Federer (@rogerfederer) April 18, 2021