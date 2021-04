Rápido, furioso y sortario: Conductor se salvó de milagro de tremendo accidente

abril 8, 2021 - 1:54 pm

Al mejor estilo de rápido y furioso, un sujeto saltó por un túnel, al conseguir la vía bloqueada y se salvó de milagro.

A través de las redes, los usuarios suben cualquier cantidad de videos, de entretenimiento, pero este en particular causó asombro entre los internautas, que aunque dudan de su veracidad, no dejaron de comentarlo.

En la grabación subida al TikTok y compartida en Twitter, se observa a un conductor que viene a toda velocidad y encuentra la vía bloqueda por los que parece ser una unidad policial, el sujeto inmediatamente cruza entre unos conos apostados en la vía, y salta por encima de un túnel con la ayuda de unos autobuses que van pasando en el momento, hasta alcanzar el otro canal.

«A que se le puede adjudicar, suerte, destino. Definitivamente corto camino»; Es un video editado. El automóvil no sigue las leyes físicas. Fake news»; «Fue Toreto que se iba a vacunar»; «Es muy falso no solo porque viola las leyes naturales; ningún camión se detuvo, no hubo daños en las paredes del túnel, en fin…»; «¡De película!»», son algunos de los comentarios que acompañan la publicación en twitter.

Lo cierto es que las redes no dejan de sorprendernos y entretenernos con sus contenidos en tiempo de pandemia, que permiten a los seguidores interactuar, debatir y reír por un momento.

