Rafael a duo con Carlitos Gardel en Volver (Video)

El cantante español Rafael mediante el uso de los recursos tecnológicos nos ofrece este tema a duo con el inmortal Carlitos Gardel.

No adivino el parpadeo

De las luces que a lo lejos

Van marcando a mi retorno

Son las mismas que alumbraron

Con sus pálidos reflejos

Hondas horas de dolor

Y aunque no quise el regreso

Siempre se vuelve

Al primer amor

La vieja calle

Donde le cobijo

Tuya es su vida

Tuyo es su querer

Bajo el burlón

Mirar de las estrellas

Que con indiferencia

Hoy me ven volver

Volver

Con la frente marchita

Las nieves del tiempo

Platearon mi sien

Sentir

Que es un soplo la vida

Que veinte años, no es nada

Que febril la mirada

Errante en las sombras

Te busca y te nombra

Vivir

Con el alma aferrada

A un dulce recuerdo

Que lloro, otra vez

Tengo miedo del encuentro

Con el pasado que vuelve

A enfrentarse con mi vida

Tengo miedo de las noches

Que pobladas de recuerdos

Encadenen mi soñar

Pero el viajero que huye

Tarde o temprano

Detiene su andar

Y aunque el olvido

Que todo destruye

Haya matado mi vieja ilusión

Guardo escondida

Una esperanza humilde

Que es toda la fortuna

De mi corazón

Volver

Con la frente marchita

Las nieves del tiempo

Platearon mi sien

Sentir

Que es un soplo la vida

Que veinte años, no es nada

Que febril la mirada

Errante en las sombras

Te busca y te nombra

Vivir

Con el alma aferrada

A un dulce recuerdo

Que lloro, otra vez

Fuente: Musixmatch

Compositores: Alfredo Lepera / Carlos Gardel