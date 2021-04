¿Quién es la mujer que aparece en el video con Rossana Delgado?

abril 30, 2021 - 3:23 pm

Los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones en Georgia (GBI), difundieron un video de la cámara de seguridad de un supermercado, en el que se ve a Rossana Delgado, en la tienda Ross acompañada de una mujer, siendo ésta, la última persona que la vio con vida

Las autoridades pidieron la ayuda de la comunidad para identificarla. De esa manera descartarían o no, si la mujer en el video sea Megan Alyssa Colone, la única mujer, hasta ahora, acusada por el caso del asesinato de Rossana Delgado.

Últimos movimientos de Rossana

Yhony Castro, esposo de Rossana Delgado mostró el video de la cámara de seguridad de la tienda Ross en Plaza Fiesta, las cuales coincidieron con lo último que le dijo la víctima por teléfono, “el viernes en la tarde hablé con mi esposa, me llamó a las siete de la noche diciendo que estaba trayendo a una muchacha al Ross de Plaza Fiesta, para realizar unas compras, me recalcó que de ahí se iba para la casa, que había dejado mi comida hecha. Al llegar, no la encontré, nunca llegó».

Castro dijo que logró determinar los últimos movimientos de su pareja por medio de una aplicación móvil, agregó que en el lugar donde apagaron el teléfono hallaron dos mascarillas con sangre.

