¿Qué sucedió con Rossana Delgado? La venezolana que encontraron sin vida en Atlanta

abril 26, 2021 - 9:55 am

La extraña muerte de la venezolana ha dejado significativas dudas entre allegados y ciudadanos que llevan muy de cerca este caso, el que a pesar de haber encontrado su cadáver y ciertos implicados, no terminan de concretar ¿Qué sucedió con Rossana Delgado?

La mujer de nacionalidad venezolana desapareció el pasado 16 de abril, cuando trabajaba como conductora de guía en Atlanta. La única persona en escuchar su voz por última vez fue su esposo Yhony, a quien llamó para decirle dónde se encontraba.

Lea también: Confirman que hallaron sin vida a Rossana Delgado, venezolana desaparecida en Atlanta

«El viernes a las 7:00 de la noche me llamó mi esposa y me dijo que estaba trayendo a una muchacha al Ross de Plaza Fiesta, a realizar unas compras. También me dijo que ya iba para la casa, que había dejado mi comida hecha. Yo regresé a la casa y no llamó más y al repicarle de nuevo su teléfono estaba apagado”.

Al transcurrir las horas y no tener conocimiento de su paradero, se dirigió hacia la Policía del condado de Barrow, la Policía de Dekalb, la Policía de Chamblee y la Policía de Decatur, para denunciar su desaparición, pero de ninguna había encontrado respuesta.

¿Cuándo la encontraron?

A las 7:00 de la mañana del 20-A, efectivos de la Oficina del Sheriff del Condado de Gilmer, realizaron un control de bienestar en una residencia en Cherry Log, Georgia. Allí, encontraron el cadáver de Rossana, por lo que solicitaron la ayuda a la Oficina de Investigación Regional de la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) en Cleveland, GA.

Confirmaron tres días después

Y aunque el hallazgo se registró ese 20 de abril, la muerte se confirmó tres días después. Del caso solo argumentaron las cuatro personas que estarían involucradas en el hecho quienes quedaron identificadas como Megan Colone, Mario Alberto Barboza- Juarez, Juan Ayala Rodríguez y Oscar Manuel García.

Otra persona estaría involucrada en la muerte pero se desconocen mayores detalles de su identidad.

¿Cómo sucedió?

Las autoridades y sus familiares solo indicaron su dolorosa aparición pero hasta los momentos no han precisado de qué manera habrían ocasionado la muerte de Delgado y los días que transcurrieron.

Asimismo se desconoce cómo ubicaron a los señalados quienes además presumen estarían fuera de la ciudad.

Se espera que este caso sea investigado a profundidad y así esclarecer lo que realmente ocurrió con la conductora venezolana.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Greily Núñez

Noticia al Día