Potente sismo de magnitud 6,2 en la India (fotos+videos)

abril 28, 2021 - 9:59 am

Un fuerte sismo de magnitud 6,2 se ha registrado este miércoles en el estado indio de Assam, con el epicentro localizado a unos 17 kilómetros al noroeste de la localidad de Dhekiajuli, según los datos de Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC).

El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 10 kilómetros y se sintió con intensidad en varias localidades del noreste de la India, lo que obligó a las personas a salir corriendo de sus hogares.

En redes sociales han empezado a circular imágenes que dejan en evidencia la fuerza del sismo que ha ocasionado algunos daños en varias edificaciones.

«Acabamos de experimentar un terremoto masivo en Assam», señaló el ministro del estado, Himanta Biswa Sarma.

Un testigo de la ciudad de Itanagar, en el estado de Arunachal Pradesh, relató que toda su casa tembló por más de 30 segundos.

Por su parte, el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) ubicó en 6,0 la magnitud del terremoto y con su foco a 34 kilómetros de profundidad. Además, han estimado que la probabilidad de que haya víctimas es baja.

Pocos minutos después se registró en la misma región una réplica de magnitud 4,9 a 35 kilómetros de profundidad, según el USGS.

This is the first visual of the after-effects of the massive Earthquake in Assam. pic.twitter.com/dPYyKsSsXm — atanu bhuyan (@atanubhuyan) April 28, 2021

#earthquake in

Northeast Assam. see d video

Richter Scale reading was 6.4 pic.twitter.com/VMzNvyw1I6 — @smartsunny (@smartsu84069108) April 28, 2021

Few early pictures of damage in Guwahati. pic.twitter.com/lTIGwBKIPV — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 28, 2021

