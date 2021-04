Parte el alma el video de la tripulación del submarino indonesio naufragado cantando «Adiós»

abril 26, 2021 - 8:58 am

La marina indonesia publicó un video de la tripulación del submarino que naufragó frente a Bali, cantando a bordo del sumergible hace sólo algunas semanas.

Este video, filmado a bordo del hundido «KRI Nanggala 402» en cuyo naufragio murieron sus 53 tripulantes, muestra a los marinos cantando «Sampai Jumpa», una canción popular indonesia cuyo título significa «Adiós».

Quien fuera el comandante del submarino, Heri Oktavian, aparece reunido con el grupo, cerca de uno de sus subordinados que toca la guitarra.

«No estoy pronto para extrañarte, no estoy pronto para dejarte», cantan a coro.

«Te deseo lo mejor», añaden.

El video fue filmado como mensaje de despedida al excomandante de las fuerzas submarinas indonesias, cuyo sucesor asumió el cargo a comienzos de marzo, indicó a la AFP el portavoz de las fuerzas armadas, Djawara Whimbo.

El submarino, uno de los cinco de la flota indonesia, desapareció el miércoles cuando se aprestaba a participar en maniobras frente a Bali.

Las fuerzas armadas indonesias anunciaron el domingo que habían encontrado al sumergible fragmentado en tres partes, a más de 800 metros de profundidad y que toda su tripulación había muerto.

the last footage of all the crews on board, my heart is so broken. they sang a song "Sampai Jumpa", means "Goodbye" 🇲🇨🥀 #KRINanggala402 #PrayForKRINaggala402 pic.twitter.com/KYgD3xq8gN

Sampai ketemu lagi, pahlawan!

KRI Nanggala 402 is on eternal patrol!

No farewell words were spoken, no time to say goodbye,

You were gone before we knew it, and only God knows why.

Fair winds and following seas, Sailors!❤️#OnEternalPatrol #KRINaggala402 #PrayForKRINanggala402 pic.twitter.com/byyocN3ShA

— seketulnat🇲🇾 (@__nztlasykntrhm) April 26, 2021