Otro policía mató a tiros a una afroamericana de 16 años, el mismo día que condenaron al asesino de George Floyd, y quedó grabado (videos)

abril 21, 2021 - 8:37 am

Una menor de edad afroamericana fue asesinada a tiros este martes por un agente de Policía blanco en la ciudad de Columbus, en Ohio (EE.UU.), que respondió a la llamada de un intento de apuñalamiento, según informó el periódico The Columbus Dispatch.

La víctima, que fue identificada como Ma’Khia Bryant, de 16 años, tuvo un altercado con otra persona en la casa donde vivía, según relató la tía de la adolescente. La mujer adelantó que su sobrina sostenía un cuchillo, pero lo dejó caer antes de que el policía le «disparara varias veces». Bryant fue transportada en estado crítico a un hospital, donde fue declarada muerta.

Por su parte, el canal WBNS-TV reportó, citando a la familia de Bryant, que fue la víctima quien llamó a la Policía para pedir ayuda porque otras jóvenes estaban peleando fuera de su casa.

La División de Policía de Columbus publicó imágenes de la cámara corporal del agente, aún no identificado, que disparó a Bryant. En el video parece que la adolescente intente apuñalar a dos personas con un cuchillo antes de que el oficial le dispare varias veces.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde de Columbus, Andrew Ginther, indicó que, según las imágenes, «el oficial tomó medidas para proteger a otra niña». Previamente Ginther escribió en su cuenta de Twitter que la Oficina de Investigaciones Criminales (BCI, por sus siglas en inglés) «está en la escena llevando a cabo una investigación independiente» y pidió a los residentes que «mantengan la calma y permitan que la BCI recopile los hechos».

A group is now gathered outside of CPD headquarters after family confirmed to @10TV police shot and killed a 15-year-old girl. Details here: https://t.co/yS0tcK14Qv pic.twitter.com/8mkCAttsYR

— Angela Reighard (@AngelaReighard) April 21, 2021