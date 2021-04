Ocho señales de que tu pareja es infiel

abril 6, 2021 - 11:29 am

Ser fiel a tu pareja es, sin duda, uno de los pilares básicos de una relación. Cuando la confianza se pierde por culpa de la infidelidad, es complicado volver a estar bien y que la relación funcione.

Ahora bien, complicado no es lo mismo que imposible, por lo que algunas parejas superan este bache y consiguen recuperar la estabilidad de nuevo.

Somos cada vez más infieles

Los estudios científicos demuestran que las infidelidades están en aumento, especialmente en el caso de las mujeres. Según un artículo reciente de El Confidencial, una de cada tres mujeres engañan a su pareja. Este periódico español, con esta noticia, se hacía eco de un estudio realizado por el Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP).

La investigación contó con una muestra de 3.406 sujetos, a los que se les evaluó en función de sus motivaciones, su disposición y las resistencias que se imponían respecto al adulterio. Y es que las cifras no dejan de crecer en cuanto a la infidelidad femenina. En 1970, solamente un 10% de las mujeres afirmaba haber sido infiel; en 2001, un 24%, y en 2016, un 33%. El el caso de los hombre, el porcentaje de infidelidad es similar a este último, aunque la tasa de infidelidad no ha variado tanto en las últimas décadas.

El verano, tiempo de infidelidades

Como ves, la infidelidad va a en aumento, pero no en todas las épocas del año somos igual de infieles. Una encuesta llevada a cabo por el portal Second Lives, especializado en encontrar parejas para infidelidades, también se ha encargó de demostrar la relación entre el verano y las relaciones extramatrimoniales.

Los resultados mostraron que durante esta época del año la búsqueda de amantes aumenta en un 40%. La encuesta contó con el 92% de los usuarios de la página, y éstos afirmaron que en la época estival tienen más tiempo y se sienten más libres para cometer una infidelidad.

Causas de la infidelidad

Asimismo, en un artículo publicado en Infobae, la psicóloga Adriana Guraieb cuenta que: “en las vacaciones hay más tiempo, los cuerpos están más visibles al sol y el alcohol puede ayudar a que se comentan más infidelidades. Sin embargo, el alcohol no es un motivo de infidelidad, sino que es un facilitador en el sentido que desinhibe y favorece que salgan a relucir esos deseos sexuales que están ocultos.”

Dicho esto, ¿qué causa las infidelidades? Pues bien, son muchas las razones que pueden llevar a una pareja a ser infiel. Tres de las más importantes son estas:

Problemas de comunicación: la buena comunicación o la empatía pueden ayudar a que los conflictos se solucionen y, por tanto, haya una mayor confianza en los miembros de la pareja. La mala comunicación favorece la infidelidad porque los conflictos pueden hacer que las parejas busquen fuera lo que no encuentran en su relación.

Monotonía: otras veces puede ser la monotonía y el desgaste ocasionado por la rutina lo que lleve a uno de los dos miembros de la pareja a querer tener sexo fuera de la relación.

Diferencias en cuanto a las ganas de tener sexo: hay personas que son más pasionales y fogosas que otras. Unas pueden pasar largas temporadas sin sexo y otras no.

Cómo saber si tu pareja te está engañando

Las infidelidades en las relaciones de pareja son frecuentes. Sin embargo, no siempre se acaban sabiendo. Detectar a una pareja infiel es complicado, a no ser que la persona que comete el adulterio deje pistas muy evidentes o que sea pillado en ese momento y no lo pueda negar. De hecho, la mayoría de la infidelidad pasan desapercibidas o no llegan a ser probadas, porque las reglas del juego tienden a favorecer a los que engañan.

Pero es posible conocer una serie de señales que podrían indicar que algo ocurre fuera de la relación. Cuando digo “algo puede ocurrir” me refiero a que estas claves no son 100% infalibles, y los comportamientos que tu pareja muestra pueden ser debidos a otros motivos, que no hay que descartar. Por lo que para ser lo más objetivos posible es necesario hacer una valoración global teniendo en cuenta cómo es la persona y cuál la situación, y por supuesto, no acusar a nadie si no hay pruebas fehacientes de que la fidelidad está ocurriendo.

Estas son las claves que podrían indicar que una infidelidad se está llevando a cabo.

1. Señales visibles

Resulta que estás haciendo la colada y la camisa de tu pareja y desprende un fuerte olor a perfume de mujer; tu pareja llega a casa y tiene una mancha de pintalabios en cuello o llega del trabajo con el cabello despeinado. Estas pueden ser señales indicadoras de que algo puede haber pasado. Ahora bien, una sola ocasión no es suficiente como para dudar de alguien. Distintos sería si esto ocurre en repetidas ocasiones.

2. Cambio de hábitos

Conoces perfectamente a tu pareja porque habéis convivido juntos muchos años. Pero lleva unos meses comportándose de forma extraña y ha adoptado hábitos que antes no tenía. Por ejemplo, revisa su smartphone cada día antes de acostarse y se pasa horas enganchado al aparato cuando sale de trabajar. Encima, cuando le preguntas con quién habla tanto, evita responderte, se muestra tenso y te oculta las conversaciones.

3. No sabe que responde o no concuerdan sus historias

No solamente se muestra tenso u oculta conversaciones, sino que cuando le haces una pregunta, como por ejemplo, “¿qué has hecho al salir del trabajo?”, no sabe qué responder o sus explicaciones no son lo suficientemente convincentes.

4. Se pone a la defensiva

Y claro, a ti te extraña su comportamiento, por lo que le preguntas algo para que te lo aclare. En vez de actuar de manera serena, sabiendo que no tiene nada que ocultar, resulta que se enfada y al final evita responderte. No hay motivo para ponerse así, a no ser que esconda algo…

5. Cambio en la rutina

No solamente cambia de hábitos y de manera de actuar, sino que su rutina parece haberse modificado. Ahora tiene nuevos hobbies, nuevas aficiones, y mira tú por dónde, no te incluye en ninguna de sus actividades.

6. Muchas horas de trabajo

Las personas infieles suelen utilizar el trabajo como excusa. Si antes solía trabajar sus 8 horas diarias, ahora sale siempre más tarde de la faena, incluso tiene que irse de viaje con la empresa y ahora también trabaja los sábados… Estos son algunos indicadores que pueden hacerte sospechar de sus verdaderas intenciones.

7. Quiere ir solo a todos lados

Puede que vuestra relación no pase por su mejor momento, pero nunca se había comportado de manera que evitaba tu presencia en muchas situaciones. Ahora prefiere estar solo en la habitación o ir solo a cualquier lugar. Evidentemente todo el mundo necesita su espacio, pero este no es el motivo de su actitud.

8. Presta excesiva atención a su aspecto físico

Presta mucha atención a su aspecto físico, se viste mejor, usa aftershave todos los días e incluso vuelve al gimnasio pese a tenerlo olvidado. Se comporta igual que cuando comenzaba la relación contigo, pero que con el tiempo parecía haber olvidado. Este comportamiento extraño puede significar que está intentando impresionar a alguien.

Psicología y Mente