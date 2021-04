Novak Djokovic se quedó con las ganas de ser campeón en el torneo de Belgrado

abril 25, 2021 - 8:54 am

Novak Djokovic, tenista número uno del mundo, quedó eliminado este sábado ante su público del torneo de Belgrado al caer en tres sets contra el ruso Aslan Karatsev por 7-5, 4-6, 6-4, su segunda derrota este año.

En el regreso del torneo de Belgrado al circuito ATP, cuya última edición había sido la de 2012, el serbio quería volver a levantar el trofeo que ya conquistó en 2009 y 2011 ante sus compatriotas, pero Karatsev, número 28 del mundo y una de las revelaciones de la temporada, se tomó la revancha por las semifinales del Abierto de Australia.

El ruso se dio a conocer al gran público en febrero cuando alcanzó las semifinales del primer Grand Slam del año partiendo desde la fase previa. En Melbourne fue Djokovic, a la postre campeón del torneo, el único que pudo detenerle (6-3, 6-4, 6-2).

El número 1 del mundo cedió tres veces su saque en el primer set, pero tiró de orgullo de campeón en el segundo, cuando iba 4-2 abajo, para remontar y hacerse con el segundo set y forzar el de desempate.

Karatsev no se vino abajo tras dejar escapar la segunda manga y siguió apretando hasta levantar los brazos, victorioso, después de casi tres horas y media de semifinal.

«Nunca me ha gustado perder en casa, eso es seguro. Es decepcionante. No me siento tan bien ahora pero, al mismo tiempo, tengo que felicitar a Karatsev, que jugó con mucha valentía», admitió Djokovic.

«Siempre que necesitaba hacer los mejores tiros, lo hacía. Felicidades para él porque jugó increíble», añadió el serbio, reconociendo que jugó «a un nivel bastante bajo».

‘Nole’ ya vivió un inesperado tropiezo la semana pasada en el Masters 1000 de Montecarlo, donde fue apeado en octavos de final por el británico Daniel Evans (N.26) en dos sets, y por el momento firma una desastrosa gira de tierra batida que no le beneficia de cara al desafío de Roland Garros.

Karatsev, que a sus 27 años disputará la segunda final de su carrera -ganó en marzo el torneo de Dubái aprovechando la confianza de Australia-, se verá las caras el domingo contra el italiano Matteo Berrettini (N.10), que en la otra semifinal derrotó al japonés Taro Daniel (N.126) por 6-1, 6-7 (5/7) y 6-0.

