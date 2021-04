Nicolás Maduro ¿Subordinado a los intereses del pueblo? (Por Moisés Martínez Soto)

abril 7, 2021 - 5:35 pm

Si algo caracterizó la vida y obra del Comandante Hugo Chávez, fue su prodigiosa manera de hablar y de dirigirse al colectivo en discursos y frases de diferente índole. Para muchos en el mundo chavista, una de la más influyente de todas, fue el “…Por ahora…” del 4 de febrero del año 1992, cuando derrotada militarmente la rebelión militar del MBR 200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario 200), se dirigió en su primera proclama pública, por televisión y en vivo al pueblo venezolano, para transmitir una esperanza de que todo no estaba perdido, que en algún próximo momento, no tan lejano quizás…, el pueblo venezolano podría salir del agotado modelo político del Pacto de Punto Fijo, dominado por los partidos políticos Acción Democrática y COPEI, que ya en el año 1992 tenía 34 años rigiendo los destinos del país y que en ese momento se encontraba debilitado, luego de la rebelión civil del 27 y 28 de febrero del año 1989. Fueron muchas las causas de la debacle de la democracia, que con sus éxitos y fracasos, que nació el 23 de enero del año 1958 en Venezuela, entre las cuales se pueden enunciar a la corrupción generalizada e impune, un gobierno y unas instituciones del estado al servicio de las elites económicas, sociales, políticas y de los poderes transnacionales, la nula participación del pueblo en la toma de decisiones fundamentales del país, la desigual distribución de la riqueza petrolera, un estado centralista, unos partidos políticos que no dieron paso al liderazgo emergente, la falta de esperanza para los jóvenes, las precarias condiciones de vida de la mayoría del pueblo venezolano, entre otras.

Ahora bien, otra de las frases famosas del Comandante Chávez, aunque no muy publicitada, fue la del sábado 08 de diciembre del año 2012, cuando en su última proclama púbica, le pidió desde su corazón al pueblo chavista, que eligiésemos a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pero al mismo tiempo señaló que Nicolás Maduro debía mantenerse “…dirigiendo, junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destino de esta Patria.”

Han pasado más de 8 años de este momento de la despedida pública del Comandante Chávez, la cual llenó de tristeza al pueblo chavista, ante su inminente fallecimiento, lo cual ocurrió 05 de marzo de 2013. Por tanto, ante la severa crisis que atraviesa el pueblo venezolano en general y el pueblo chavista en particular, se hace necesario que realicemos una evaluación de la dirección que Nicolás Maduro ha realizado, para determinar si Nicolás Maduro está “…dirigiendo, junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destino de esta Patria.”

En este sentido, es importante que el pueblo chavista nos hagamos las siguientes preguntas, comparando la crisis actual con la de los años 1989 y 1992: ¿La corrupción actual es generalizada e impune? ¿El gobierno y las instituciones del estado están al servicio de las élites económicas, sociales, políticas y de los poderes transnacionales? ¿Cuál es participación del pueblo en la toma de decisiones fundamentales del país? ¿Qué pasó con la riqueza petrolera? ¿Se ha perpetuado el estado centralista? ¿Existe debate y democracia interna dentro del PSUV? ¿Cuáles son las esperanzas de los jóvenes venezolanos? ¿Se han acrecentado o disminuido las condiciones de precariedad de la mayoría del pueblo venezolano?

Al responder estas preguntas y otras más, nosotros el pueblo chavista, pudiéramos concluir que Nicolás Maduro no se ha subordinado los intereses del pueblo. ¿Qué piensas tú compatriota? y ¿Qué podemos hacer al respecto?…

Por Moisés Martínez Soto