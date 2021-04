Nico Hülkenberg será el piloto de reserva de Aston Martin en la F1

abril 8, 2021 - 3:07 pm

La escudería de Fórmula Uno Aston Martin ha confirmado al alemán Nico Hülkenberg como su piloto oficial de reserva y desarrollo para la temporada 2021.

Hülkenberg tiene una amplia experiencia en la organización, ya que ha corrido para el equipo entre 2012 y 2016. También disputó dos Grandes Premios para Racing Point en 2020, sustituyendo a Sergio Pérez (GP de aniversario, en Silverstone) y Lance Stroll (GP de Eifel, en Nürburgring).

El piloto alemán de 33 años tiene una amplia experiencia con 176 carreras con Williams, Sauber y Renault, así como sus períodos en Force India y Racing Point.

«Es genial firmar este acuerdo con mucha antelación. Estoy muy contento de volver a trabajar con este equipo, con el que he conducido muchas veces durante mi carrera. Obviamente, espero que Sebastian (Vettel) y Lance (Stroll) no tengan ningún percance, pero el equipo sabe que puede confiar en mí y que estoy completamente preparado para asumir ese desafío», dijo Hülkenberg en declaraciones remitidas.

