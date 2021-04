Nets vencieron 127-97 a los Timberwolves en juego pospuesto por la muerte de un joven

abril 13, 2021 - 7:35 pm

Los Brooklyn Nets vencieron este martes 13 de abril por un contundente 127-97 en su visita a los Minnesota Timberwolves, en un juego aplazado el lunes por la muerte del joven afroamericano Daunte Wright a manos de la policía.

Antes del partido, el equipo de Minneapolis (norte de Estados Unidos) pidió unos segundos de silencio en memoria del joven fallecido, de 20 años.

«El domingo, los Timberwolves tenían el corazón roto por el asesinato de Daunte Wright. Extendemos nuestros pensamientos y condolencias a los amigos y seres queridos de la familia de Daunte en estos momentos difíciles», dijo la megafonía del estadio Target Center, en Minneapolis.

Jugadores de ambos equipos, incluida la superestrella de los Nets Kevin Durant, lucieron durante el calentamiento camisetas con el lema «Con libertad y justicia para todos».

El lunes, eventos deportivos en Minneapolis fueron pospuestos en el contexto de creciente tensión y protestas por la muerte de Wright.

📼 | Highlights from our 127-97 win over the Wolves pic.twitter.com/NAn5jej1pC

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 13, 2021