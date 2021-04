Muere venezolana junto a su pareja en aparatoso choque en Panamá

abril 14, 2021 - 3:13 pm

Una mujer de nacionalidad venezolana identificada como Yoleidys Zoraida Parra, de 29 años, falleció junto a su acompañante en la ciudad de Panamá.

Un fatídico suceso ocurrió el pasado 12 de abril, en la avenida José Agustín Arango de la capital panameña.

La Prensa del Táchira acotó que la pareja colombo-venezolana, se desplazaba en una motocicleta por la citada vialidad cuando fueron embestidos por un autobús.

El conductor del transporte hizo un giro brusco y no dio tiempo de que el chofer de la moto frenara. fallecieron de forma instantánea, al sufrir severas fracturas craneoencefálica.

El hombre de nacionalidad colombiana, de nombre Jaider Iván Castro Rodríguez al igual que Parra, fallecieron de forma instantánea luego de que sufrieran severas fracturas craneoencefálica.

«La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana inició investigaciones por homicidio culposo, luego de un hecho de tránsito registrado en la Avenida José Agustín Arango, falleciendo una pareja» se explicó en un comunicado del Ministerio del Transporte.

Según la conocida abogada panameña, Wyznick Ortega, abordó el caso en su cuenta de Instagram, con el título «El giro era permitido, pero hubo negligencia».

Explicó que la unidad de transporte no tenía la misma velocidad de impulso, si hubiese hecho un alto el metrobús antes de invadir el carril de la moto y evidenciar falta de pericia. «Hay falta de pericia y negligencia, recuerden que quien embiste es el bus no la moto al invadir un carril ajeno y no observar que venía otro vehículo en la vía principal».

Por este accidente, quedó un menor de edad en la orfandad dada la muerte de su progenitora, por lo que esperaba contactar a algunos familiares en territorio panameño o familiares en Venezuela para que se hagan los trámites y darles la potestad del niño.

Tras el accidente, Transporte Masivo de Panamá – Mi Bus, publicó un comunicado oficial sobre el accidente, explicando que se mantienen en cooperación con las autoridades correspondientes. El Ministerio, a través de sus redes sociales, confirmó la investigación de este suceso que una vez más enlutó a la comunidad venezolana en el Istmo.

